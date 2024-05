Kulhání, neklid, nechutenství i odmítavý postoj k pohybu mohou prozradit, že se vaše zvíře nakazilo anaplazmózou. Smrtelnou nemoc přenáší hojně rozšířené klíště obecné. Veterinář radí, jak poznat příznaky anaplazmózy a jak onemocnění předejít. O svůj příběh se podělila i majitelka labradorů, jejíž dva psi se anaplazmózou nakazili. Jeden z nich zemřel. Společně se snaží před touto zákeřnou nemocí milovníky psů varovat. Řešení totiž existuje.

Anaplazmóza je nebezpečné onemocnění přenášené klíšťaty. Odhalí ho speciální test. | Video: Jiří Štraub

Klíště obecné je drobný parazit, který dokáže nejen člověku, ale i zvířatům do značné míry znepříjemnit život. A někdy ho i napřímo ohrozit. Kromě známých onemocnění, jako jsou klíšťová encefalitida a lymská borelióza, které infikovaná klíšťata přenášejí, se dostává do povědomí veřejnosti i další. Nebezpečnou anaplazmózou se může nakazit jak člověk, tak zvíře.

Velkým problémem je, že se nemoc obtížně diagnostikuje. V těle infikovaného navíc přetrvává po celý život. V případě narušení imunity pak může začít skutečný boj o život.

Stačilo jediné infikované klíště. Labrador Fála trpí a sotva se hýbe

Veterinář Zbyněk Horák z Havířova a majitelka labradorů Soňa Kecová se snaží veřejnost informovat o nemoci, která bere životy i mladým a zdravým psům.

Nákazu přenáší klíště obecné

Anaplazmóza je infekční onemocnění, které (podobně jako klíšťovou encefalitidu, lymskou boreliózu, babeziózu či ehrlichiózu) přenáší klíště obecné. Nemoc může mít jak akutní, tak chronickou podobu. Obě varianty pak pro psa znamenají vážné ohrožení zdraví i života jako takového.

„Akutní fáze trvá od jednoho do několika dnů. Projevuje se horečkou, letargií, nevolností či nechutenstvím. Psi bývají neklidní, trpí bolestmi kloubů i svalů a odmítají se pohybovat. Nejčastějším pozorovaným příznakem onemocnění je kulhání,“ tvrdí veterinární lékař Zbyněk Horák.

Pozorovat však podle něj u zvířete lze i zvracení, průjem, kašel, ztížené dýchání, záchvaty, strnulost či tupý výraz.

Na obrázku nákres bakterie anaplasma phagocytophilum:

O příznacích anaplazmózy u psů a obtížné diagnóze onemocnění podrobněji hovoří i studie z roku 2021 s názvem Epidemiologické a klinickopatologické rysy infekce Anaplasma phagocytophilum u psů.

K přenosu infekce dochází podle veterináře zhruba po 24 hodinách. Někteří majitelé nakažených psů však tvrdí, že k přenosu může dojít i mnohem rychleji. „I přes aplikaci antiparazitních přípravků došlo k nákaze anaplazmózou během několika hodin,“ sdělila Deníku majitelka nakaženého psa Soňa Kecová.



K potřebné době přisátí se nicméně přiklání i americká Cornell University College of Veterinary Medicine. „Po přisátí musí klíště zůstat přisáté po dobu 24 až 48 hodin, aby se bakterie přenesla. Poté trvá 1 až 2 týdny, než se objeví klinické příznaky anaplazmózy,“ uvádí univerzita.

Jak anaplazmózu poznat

Problémem číslo jedna, který často oddaluje včasné odhalení anaplazmózy, jsou nespecifické příznaky. Většina nakažených psů tak zůstává bez diagnózy.

Z akutní fáze nemoci se mnoho psů uzdraví, ale onemocnění v nich přetrvává doživotně. Pakliže v následujících letech dojde k jakémukoliv narušení imunitního systému, psu může začít jít o život. Pravý důvod však zůstává majiteli, ale často i veterinárnímu lékaři, skryt.

Nemoc mívá tyto příznaky:

Ztuhlost a bolestivost kloubů podobná artritidě, kulhání.

Horečka spojená s nechutenstvím.

Zvracení, průjem.

Apatie či deprese.

Náhlé hubnutí.

Zimomřivost.

Pes není takzvaně ve své kůži.

Křeče, bolestivost krku a další neurologické příznaky.

Jak ochránit psa před infekcí

Proti infekčnímu onemocnění, které způsobuje mikroorganismus Anaplasma phagocytophilum, bohužel doposud neexistuje účinná vakcína. Jedinou možností prevence je pravidelná aplikace ověřených antiparazitních přípravků, které je nutné používat dle doporučení výrobce.

Jediný správný postup, jak vyndat klíště. Schvalují ho i záchranáři

„Stoprocentně spolehlivá ochrana před infekcí neexistuje. Pravidelná aplikace vhodných přípravků ale riziko nákazy výrazně snižuje,“ připomíná Zbyněk Horák

„Důležité je rovněž pořizovat taková antiparazitika, která nejenže klíšťata zahubí při kontaktu s kůží či po přisátí, ale která mají i repelentní účinek. Tím se sníží i pravděpodobnost přisátí a přenosu infekce. Každý den také psa prohlížejte a nalezená klíšťata ihned odstraňte,“ radí s vhodným postupem veterinář z Havířova.

Každodenní preventivní vyšetření

Vhodným preventivním krokem, který by měl alespoň jednou za rok podstoupit každý majitel psa, je testování na anaplazmózu. Psi, kteří jsou vystaveni vysokému riziku, například psi lovečtí či pastevečtí, by měli diagnostický test podstoupit alespoň dvakrát do roka. Ideálně na jaře a na podzim, tedy mimo hlavní sezonu klíšťat.

„Kromě každodenního prohlížení a odstraňování přisátých klíšťat se svým psem pravidelně navštěvujte veterinárního lékaře. Jednou ročně ho požádejte o provedení testu na anaplazmózu. Včasná detekce nemoci umožní rychlejší a účinnější léčbu,“ doporučuje veterinář Zbyněk Horák.

Podle něj je na našem trhu celá řada takzvaných RAPID testů. Ty umožňují stanovit čtyři nejčastější nemoci, které klíšťata přenášejí: anaplazmózu, lymskou boreliózu, ehrlichiózu a dirofilariózu. K určení diagnózy stačí jediný vzorek krve.

Léčba anaplazmózy

Pokud test poukáže na přítomnost anaplazmózy, je nutné ihned zahájit léčbu a infekci potlačit. Pes se začne cítit lépe během jednoho až dvou dní, pokračovat v léčbě je však potřeba minimálně další dva týdny.

DOPORUČENÍ: U každého psa pozitivního na anaplazmózu by měla být přehodnocena opatření na kontrolu klíšťat a preventivní opatření.

„Anaplazmóza se běžně léčí dva týdny antibiotikem doxycyklinem. U pacientů infikovaných současně lymskou boreliózou může být nutné dodržet čtyřtýdenní cyklus. Někteří psi, kteří nevykazují klinické příznaky, však léčbu vůbec nepotřebují, i když mají pozitivní test. Naopak jiní potřebují i léky proti bolesti, steroidy či další podpůrnou péči,“ poukazuje Cornellská univerzita na odlišnost jednotlivých případů.

Zkušenost chovatelky – úhyn psa

Zkušenost s anaplazmózou s Deníkem sdílela i Soňa Kecová, jejíž dva ze tří labradorů se nemocí nakazili. Jeden z nich bohužel onemocnění podlehl.

Druhý labrador jménem Kulíšek stále statečně bojuje. Léčba je však velice drahá a dlouhodobá. Soňa Kecová se proto rozhodla požádat veřejnost prostřednictvím platformy Donio o pomoc s úhradou. Její dva psi však nejsou jediní, kteří v jejím okolí s vážným průběhem anaplazmózy bojovali či bojují.

Přispět v rámci sbírky „Kulíškův SEN o životě bez bolestí“na Doniu můžete ZDE. Příběh Kulíčka si můžete přečíst v článku níže: Antiparazitika nefungují na 100%. Pes Kulíšek kvůli klíštěti bojoval o život

„U sousedů, se kterými sdílím plot, zemřela už v roce 2021 dvouletá fenka vlčáka na anaplazmózu. Všichni to tenkrát považovali za vzácné onemocnění. Od té doby uhynulo v mém okolí už šest psů. Někteří byli i mladší než jeden rok,“ sdílí své zkušenosti Soňa Kecová.

„Proto když si všimnete některých příznaků, neváhejte si na veterině vyžádat rychlotest. Pokud bude pozitivní, lékař předepíše vhodná antibiotika. Jedině ta na nemoc zabírají,“ varuje před majitelka asistenčního psa, který s nemocí bojuje už od minulého léta.

Nakazit se může i člověk

Veterinář Zbyněk Horák odpověděl Deníku i na otázku, zda se od infikovaného psa může nakazit člověk. „Ne. Nakažený pes nemůže na člověka nemoc přenést. Klíště, které zvíře nakazilo, však ano. Po odpadnutí může nakazit jak vás, tak členy vaší rodiny. Důležité je chránit nejen psa, ale také sebe. Noste ochranné oděvy, pravidelně se prohlížejte a používejte repelenty,“ radí veterinář.

Nákaza anaplazmózou bohužel není v Evropě vzácná, k čemuž dospěla i polská studie z roku 2021 pod vedením Anny Moniuszko-Malinowske.

Úleva pro chovatele ovcí a koz. Riziko nákazy klusavkou je v Česku minimální

„Anaplazmóza se často objevuje současně s jinými nemocemi, které klíšťata přenášejí. Současná infekce například s virem klíšťové encefalitidy může ovlivnit míru příznaků,“ píše se v ní.

Studie pak také hovoří o pravděpodobnosti úplného uzdravení užíváním léku doxycyklin. Důležitá je však opět včasná diagnóza.

