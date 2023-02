Australský ovčák je sice skvělý parťák s citlivou duší oddaný své rodině, ale především je to plemeno, disponující velkým množstvím energie. Proto je u tohoto všestranného pracovního plemene třeba věnovat mu značnou pozornost i dostatek času na výcvik. Australáci milují zábavu a čas i práci po boku svého majitele si užívají naplno.

Austrálský ovčák - zajímavosti o plemenu:

Zdroj: Youtube

Australský ovčák je obratný a mrštný, takže dokáže vyniknout v kynologických sportech. Jeho pracovní nasazení a nadšení je možné dobře využít i při činnosti na farmě k pasení a hlídání, k vyhledávání lidí nebo omamných látek. Vhodný je pro svoji učenlivost a inteligenci také pro canisterapii. K cizím lidem se chová nejprve trochu rezervovaně, ale rozhodně není agresivní. Má přátelskou povahu, je trpělivý a dobře se snáší s dětmi a ostatními domácími zvířaty.

Historie plemene

Nenechte se zmást jménem. Australský ovčák nepochází z Austrálie. Byl vyšlechtěný v USA začátkem 20. století, i když historie není zcela jasná. Americký typ plemene má geny pyrenejského horského psa, skotského ovčáka a dalších ovčáckých psů importovaných do USA. Jeho exteriér se příliš neřešil, hlavním úkolem bylo pomáhat za každého počasí na farmách při pasení ovcí a nahánění dobytka.

Novému plemeni pomohlo založení amerického klubu australského ovčáka v roce 1957. Jeho popularitě pak vystupování šikovných australských ovčáků během přestávek při rodeo soutěžích v Americe. V roce 1996 Mezinárodní kynologická federace (FCI) uznala australského ovčáka jako samostatné plemeno. Patří do první skupiny k ovčáckým a honáckým psům.

Povaha a vlastnosti

Australák, Ausík nebo Aussie, jak se těmhle psům také říká, se učí rychle a rád, ale protože je citlivý, měla by být pro výcvik základem vždy pozitivní motivace, nikoli tresty. Spokojený bude, pokud bude vzhledem ke svému temperamentu dostatečně zaměstnaný a nebude se nudit. Krátká procházka kolem baráku mu rozhodně nestačí. Pro aktivní rodinu je to ale ideální společník, protože vychází velmi dobře i s dětmi.

Tři "australáky" chová také oblíbená psí trenérka Veronika:

Zdroj: Youtube

Bude s vámi chodit rád běhat i plavat. Při procházkách ale nezapomeňte na to, že mají Australáci silně vyvinutý pastevecký instinkt. Tendence „nahánět stádo“ se může projevit, i když nepůjde o ovce, ale třeba o veverky, králíky, děti, cyklisty nebo auta. Proto by měl být pes na vodítku pod vaší kontrolou. Z psích sportů vyniká v agility, frisbee, dog dancingu, flyballu a pastevectví.

​ Jak o něj pečovat

Australský ovčák má delší hustou srst, která ale nevyžaduje žádnou speciální péči ve formě koupelí, pokud se samozřejmě nechystá na výstavu. Srst stačí dvakrát týdně pročesat. Jak uvádí web Web for dog, je třeba pravidelně kontrolovat uši, oči a zuby a v případě zjištění něčeho neobvyklého navštívit veterináře. Pokud si pes neobrousí dostatečně drápy sám při chůzi na tvrdém povrchu, je nutné pravidelné zastřihování.

​ Zdraví a na co dát pozor

Australský ovčák, podobně jako jiná větší plemena, může trpět kloubním onemocněním, konrétně dysplazií loketních a kyčelních kloubů. Dalším onemocněním, které se může objevit, jsou dědičné oční vady, které mohou vést až ke slepotě psa nebo přecitlivělost na různé léky.

„Občas se v chovu vyskytne potravinová alergie, epilepsie a zákaly očních čoček. Pokud si plánujete pořídit australského ovčáka, vybírejte od prověřených chovatelů, kteří je prodávají s průkazem původu. Líbivé zbarvení merle může v důsledku nevhodně vybraného chovného páru vyústit ve zdravotně postižená štěňata, kde hluchota bývá často tím nejmenším defektem,“ varuje web ireceptar. Australský ovčák se dožívá 12 až 14 let. Cena štěněte s průkazem původu se pohybuje v rozmezí 16-30 tisíc korun. Záleží na výstavních a sportovních předpokladech, ale i na pohlaví a zbarvení štěněte.

Strava je důležitá

Pro zdraví a fyzickou pohodu australského psa je důležitá také jeho strava. Měla by být složená z velkého množství masa (alespoň 70 %) a zeleniny a ovoce (přibližně 20-30 %).

Psům bychom měli čistit zuby kartáčkem alespoň dvakrát týdně, radí expert

Pokud dáváte granule nebo mokré krmivo, mělo by být kvalitní, bez zbytečných chemických konzervačních látek a obsahovat všechny pro psa důležité živiny. V poslední době je stále populárnější takzvané barfování. Krmivo je také potřeba přizpůsobit věku a individuálním potřebám psa. Štěňatům se doporučuje dávat menší množství čtyřikrát denně. Dospělý australský ovčák by měl mít dvě porce denně v daném čase na krmení.

Australák nebo border kolie?

Australák je velmi oblíbené plemeno, přesto si ho lidé pletou s rozšířenější border kolií. Obě plemena jsou inteligentní a velmi učenlivá, takže na kynologických soutěžích mají úspěchy v agility, dogdancingu, dogfrisbee i dalších sportech.

„Borderka pochází z Velké Británie a australák z USA. Na první pohled působí australák mohutnějším dojmem a border kolie je drobnější, ale co se výšky týká, tak jsou na tom podobně. Kohoutková výška je u psů zhruba 51 – 58 cm, u fenky 46 - 53 cm. Hmotnost dospělého ovčáka je asi 22 kg. Jako rozpoznávací znak většinou poslouží zbarvení, ale ani v tomto případě si příliš nepomůžeme. Bordera má dvě varianty srsti, a to středně dlouhou a krátkou, ale dovoleno je množství barev, jen nikdy nesmí převládat bílá. Australák má barvy jasně dané standardem a jedná se o blue merle, černou, red merle nebo červenou, povoleny jsou bílé nebo tříslové odznaky podle celkového zbarvení,“ vysvětluje web Web for dog.

Zkušenosti pejskařů

O své zkušenosti se chovatelé australských ovčáků dělí na webu Pes web. Tady jsou některé z nich:

„Do australských ovčáků jsem se zamilovala, díky jejich úžasné povaze. Nejenže jsou to nádherní důstojní psi, ale především skvělí parťáci pro život.“

„Rozhodně je to plemeno vhodné spíše pro aktivnější páníčky. Svého pejska venčím většinou čtyřikrát za den, z toho jedna odpolední procházka je dlouhá, ideálně spojená s nějakou aktivitou (agility, výběh s jinými pejsky, cvičák, nebo větší túra). Pokud se pejsek může vyblbnout venku, doma je v naprostém klidu a spíše polehává, nebo se přijde přitulit. Jako štěně zkoušel hraní i doma, nosil nám hračky a štěkáním vybízel k hraní, ale rychle se naučil, že se hraje venku a doma je klid. Ausík je vhodný na všechny druhy psích sportů, miluje také vodu a je skvělý plavec. I když to jsem ho musela také naučit, nejdřív se vody bál.“

Mini aussie

V USA bylo v roce 1968 vyšlechtěno plemeno tzv. mini australský ovčák, neboli mini aussie, jak se jim říká. Přestože dosahují kohoutkové výšky pouze 35 až 45 cm, podařilo se zachovat všechny vlastnosti a dovednosti klasických australských ovčáků.

Miniaturní americký ovčák, často zkracovaný MAS, je malé plemeno pasteveckého psa. Je často cvičeno pro psí sporty jako je pasení, agility, obedience, canine freestyle, flyball a další. Jak uvádí wikipedia, oficiálně bylo jako plemeno přijato v roce 2019.