Fála je sedmiletý labrador, který v klíšťové sezoně nikdy nevychází se svou paničkou na procházku bez antiparazitního obojku. I přesto, že ho jeho majitelka Kateřina Černá každý den prohlíží a případná přisátá klíšťata odstraňuje, nakazil se nemocí, kterou přenášejí. Babezióza u zvířete způsobila vážný zdravotní stav, ze kterého se pomalu zotavuje. Kvůli masivnímu krvácení do mozku však oslepl a sotva se hýbe.

Kvůli mozkové mrtvici má Fála problémy s chůzí a sotva vidí. | Video: Se svolením Kateřiny Černé

Kateřina Černá z České Lípy se již šest let osobně angažuje v pomoci pejskům, a to hlavně těm, kteří přicházejí z nevhodných podmínek. Je aktivní v řadě spolků a útulků; zkrátka pomáhá, kde může. V rámci své dobrovolnické práce adoptovala Kateřina Černá dnes sedmiletého černého křížence labradora Fálu. Jak sama říká, byla to láska na první pohled.

Při jedné z procházek se však Fála nakazil od infikovaného klíštěte babeziózou (viz níže). Nemoc z dříve energického psa udělala ležící hromádku neštěstí. Jeho majitelka se však odmítla smířit s tím, že by to její parťák neměl zvládnout. Na utracení svého psího parťáka prý ani nepomyslela. Varuje však ostatní majitele zvířat, aby své psy dostatečně chránili vhodnými antiparazitiky.

Jak poznat babeziózu

První příznaky babeziózy bývají vysoké horečky, apatie a nechutenství. Často také dochází k rozpadu červených krvinek a zvětšení sleziny. Fálova majitelka Kateřina Černá se domnívá, že právě rozpad červených krvinek mohl způsobit, že její pes prodělal mozkovou mrtvici.

Jak rychle vyndat klíště? Nebojte se zbytku kusadel, důležitější je něco jiného

Krevní sraženina podle ní mohla ucpat cévu, což následně způsobilo mozkovou mrtvici a masivní krvácení do mozku. Sama ovšem uznává, že se pohybuje v rovině domněnek. Přímou souvislost s babeziózou bohužel nelze jednoznačně potvrdit. Faktem však zůstává, že do té doby pes žádné problémy neměl.

„Fála také bohužel od nákazy babeziózou velice špatně vidí. Do věcí sice nenaráží, ale vidí buď jen obrysy, nebo rozmazaně. Prodělal masivní krvácení do mozku, což utlačovalo mozeček i oční nervy. Nikdo neví, jak moc je jeho mozek poškozený. Lékaři nám říkají, že otok buď ustoupí, pokročí, nebo to zůstane tak, jak je,“ krčí rameny majitelka psa.

Co je to babezióza Babezióza je onemocnění, které je společně s lymeskou boreliózou či klíšťovou encefalitidou přenášeno infikovanými klíšťaty .

. „ Projevy onemocnění mohou být od mírných až po velmi závažné . Od horečky, skleslosti či bledosti sliznic až po těžké jaterní selhání, selhání ledvin či úmrtí,“ vysvětluje veterinární zpravodaj Vet Web.

mohou být až . Od horečky, skleslosti či bledosti sliznic až po těžké jaterní selhání, selhání ledvin či úmrtí,“ vysvětluje veterinární zpravodaj Vet Web. U psů starších 4 let je riziko mortality dvakrát vyšší než u mladších psů. „Léčba spočívá v podání specifických antibabesiálních přípravků ,“ doplňuje server Vet Web.

,“ doplňuje server Vet Web. Inkubační doba kolísá od 10 do 21 dnů.

Masivní krvácení do mozku

Že je něco v nepořádku, odhalila majitelka psa u sebe doma, kde dostal Fála záchvat. Na veterinární klinice následovala mnohá vyšetření včetně odběru krve a magnetické rezonance. Výsledky odhalily nejen babeziózu, ale právě i mozkovou mrtvici a další komplikace.

„Léčbu jsem řešila s veterinárními lékaři na Slovensku, kde je bohužel babezióza na denním pořádku. U nás totiž léky zatím registrované, a tudíž ani dostupné, nejsou. Klíště se navíc nemusí ani zcela zakousnout. K přenosu infekce dochází i při pouhém kousnutí,“ tlumočí majitelka psa názor veterinárního lékaře, se kterým stav psa řešila.

Jak bezpečně vyndat klíště? Pomůže provázek, lžička i brčko. Parazita nepalte

Záludnost babeziózy spočívá také v tom, že majitel psa nemusí klíště najít. Projevy onemocnění si tak s infekcí od klíštěte vůbec nespojí. Stejně tak to bylo i Fály, kterému byl po záchvatu proveden nátěr krve (typ krevního testu; pozn. red.). Ten byl následně odeslán do laboratoře na PCR test. Výsledek se vrátil samozřejmě pozitivní.

Majitelka již vyčerpala veškeré finance, které jí pojišťovna v rámci pojištění zvířete připsala na účet. „Magnetická rezonance stála 31 tisíc, hospitalizace přes 20 tisíc, ono to hrozně lítá,“ vysvětluje finanční náročnost majitelka psa.

Nedostupná léčba v České republice

Piják lužní, který babeziózu přináší, se dostal do České republiky se stěhovavými ptáky. Pro psy představuje mnohem vyšší riziko než naše klíště obecné. „Vím teď z okolí ještě o dalším pejskovi. Zatím nemá nemoc prokázanou, ale má stejné příznaky jako Fála,“ říká majitelka psa.

Díky slovenské veterinární klinice mohla Kateřina Černá Fálu léčit přípravkem Imizol. Ten však v České republice zatím není registrován coby léčivo. I podle Parazitologického ústavu, který je součástí Biologického centra Akademie věd ČR, přitom většinou na babeziózu velmi dobře zabírá. Lék u nás nabízejí pouze některé kliniky, a to ještě jen výjimečně.

„Republika na babeziózu není připravená. Chovatelé si lék pro psy vozí ze Slovenska či Polska,“ poukazuje na problém Parazitologický ústav. Přitom dostupnost léku hraje v léčbě psa hlavní roli. S vhodným antiparazitikem je léčba velice úspěšná. Při neposkytnutí péče naopak zvíře mnohdy i umírá.



Nahrává se anketa ...

Klíšťová sezona vrcholí

Podle Českého hydrometeorologického ústavu, který denně monitoruje aktivitu klíšťat v dané lokalitě, se právě nacházíme uprostřed vrcholné klíšťové sezony. Stupeň aktivity se v posledních dnech pohybuje od středně velkého rizika po vysoké.

V souvislosti s onemocněním svého psa Kateřina Černá apeluje na vhodnou a dostatečnou antiparazitickou péči o čtyřnohé mazlíčky. Přidává se tak k výzvě Parazitologického ústavu, prostřednictvím něhož veterináři důrazně varují, aby majitelé zvířat nešetřili na jejich ochraně před klíšťaty.

Projekt Najdi pijáka

Výskyt a rozšíření pijáka lužního může pomoci mapovat úplně každý. V roce 2008 začal fungovat projekt Najdi pijáka. Počin umožňuje obyčejným lidem posílat fotografie či oznamovat místa nálezu parazita. Poslat poštou lze i nalezeného jedince. Proti klíštěti obecnému je piják významně větší a vždy má kresbu na štítku.

„Fála vypadá, že to zvládne. Mozková příhoda mu dala zabrat, ale s pomocí fyzioterapie by jeho cesta mohla být o něco snazší. Dle posledních výsledků již babeziózu v krvi nemá,“ má radost Kateřina Černá.

Přispět v rámci sbírky „Fála a jeho návrat do života“ na Doniu můžete ZDE.

Léčba zvířete je ale nákladná. Kvůli komplikacím s mozkovou příhodou jsou potřeba další vyšetření, což znamená i další náklady. „Věříme ale, že to Fála nevzdá,“ přeje si i kamarádka majitelky psa Petra Jirušková. Pro svou přítelkyni a jejího psa založila sbírku na platformě Donio. Díky penězům, které se již vybraly, může pejsek dostat potřebnou péči.

Tématu, jak si poradit s otravným hmyzem a dalšími škůdci se věnujeme dlouhodobě. Přečtěte si další zajímavé články: