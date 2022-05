Při požáru však uhynulo 1050 kuřat koroptve polní a shořela odchovna. Ta je přitom v těchto dnech víc než třeba, v květnu se začnou z vajec líhnout nová mláďata.

Na myslivce, kteří se o bažantnici starají, tak čeká těžký úkol. Pro vylíhlou drůbež musí zajistit provizorní prostory. Zároveň chtějí provoz v bažantnici obnovit. „Letos slavíme padesát let, líhňařských středisek je obecně málo, navíc covid jim také nepomohl. Letos jsme čekali, že se to otočí už konečně k lepšímu a přišel požár,“ říká myslivec Petr Majtan. Liteňská bažantnice ročně odchová asi deset tisíc kusů bažantů a okolo pěti set až tisíce koroptví polních. Chov doplňuje také králík divoký.

Bez bažantnic by drobná zvěř nebyla

Drobná zvěř v dnešní zemědělské krajině nemá vůbec dobré podmínky a její počty rapidně klesly. Na vině je chemie, mechanizace ale také nevhodná druhová skladba plodin, nedostatek úkrytů v dlouhých jednolitých lánech i tlak predátorů.

Zvěř z bažantnic si odebírají jednotlivá myslivecká sdružení z celé republiky, která se je snaží do volné přírody navrátit a svojí další činností v krajině populace udržet. Bez pomoci člověka bychom už dnes na polích koroptve či křepelky potkali jen stěží. Česká společnost ornitologická uvádí, že od roku 1982 do roku 2006 došlo k poklesu početnosti koroptví ve volné přírodě o osmdesát procent. Ornitologové přitom odkazují na výsledky Jednotného programu sčítání ptáků.

Zvířecí výměna. Populaci milovických zubrů oživí nová krev z Francie

I proto chtějí myslivci z liteňské bažantnice pokračovat. „Rozhodli jsme se, že to nezabalíme a zkusíme všechno obnovit,“ potvrzuje Petr Majtan. Podle hrubých odhadů bude potřeba na obnovu bažantnice minimálně milion korun, s konečným účtem ale mohou zahýbat neustále se zvyšující se ceny i nedostatkový stavební materiál. I proto vznikl transparentní účet, na který je možné zaslat libovolný příspěvek na obnovu.

Bažant je u nás doma. Pochází ale odjinud

Udává se, že bažant obecný se do české krajiny dostal kolem roku 1300. I proto ho řada lidí považuje za původní druh. Bažanti ale pocházejí z území Kavkazu či Číny. Bažanti jsou historicky oblíbení nejen jako lovná zvěř, ale také jako živá dekorace. To platí pro druhy bažantů královských, zlatých, diamantových či stříbrných.

Bažanti jsou nejvíce lovenou zvěří v Česku, ročně se odlov pohybuje kolem půl milionu kusů. Jejich maso je zdravé, obsahuje až o polovinu méně tuku než kuře. Většina ulovené zvěře ale pochází z umělého odchovu.

Drsný středověk problém nebyl. Dnešek ano

Divoký králík žije na území Česka od středověku. Jeho původ sahá do jižní Evropy, zřejmě do Španělska. Baštou králíka divokého byly rožmberské jižní Čechy. U zámečku Kratochvíle je choval mocný rod v oboře. Odtud ale králík divoký unikal do volné přírody a vytvořila se stálá populace.

Lov králíků byl velmi oblíbený až do 20. století. Ve 30. letech se ulovilo až čtvrt milionu králíků ročně. V 50. letech ale populaci zdecimovala myxomatóza. Dnes králík patří k méně početným druhům. Jen málo jedinců přežije dva roky života.

Kam přispět?

Pokud chcete pomoci v úsilí obnovit liteňskou bažantnici, můžete přispět libovolným finančním obnosem na transparentní účet. Založený je u Raiffeisen Bank, pod číslem 7733774400/5500 a názvem Bažantnice Liteň.