Velký zájem je podle ní i o čipování štěňat. Ta musí být označená čipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. „Hodně lidí si nechává psa očipovat i kvůli cestě do zahraničí,“ doplnila Zimková.

Čip podle veterinářů pomůže s identifikací ztracených psů. „Potvrdí také, že je zvíře očkované proti vzteklině. Majiteli psa, který čip mít nebude, hrozí pokuta až dvacet tisíc korun,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Kompletní očipování psa u veterinářky Zimkové přijde na 550 korun. Pořizovací cena čipu se pohybuje podle jeho kvality od 120 po 450 korun, za další zhruba dvě až tři stokoruny veterinář zvíře zapíše do soukromé databáze.

Každý pes musí mít čip

- Od kdy: povinnost čipovat psa platí od 1. ledna 2020

- Proč: povinnost čipování psů je v novele veterinárního zákona

- Koho se týká: každého majitele psa

- Kde sehnat čip: čip vpraví injekčně pod kůži psovi veterinář

- Kolik stojí čip: podle kvality od 120 do 450 korun

- Sankce: za neočipovaného psa hrozí majiteli pokuta až 20 tisíc

Centrální registr čipovaných psů zatím neexistuje, přestože veterináři na jeho vytvoření už dlouho tlačí. „Nařídilo se totiž povinné čipování psů, ale už ne povinnost očipovaného psa zaregistrovat,“ uvedla provozovatelka psího hospice Eliška Vafková ze spolku Dejte nám šanci.

Centrální evidence čipovaných psů má totiž podle mluvčího veterinární správy Vorlíčka vzniknout až k prvnímu lednu 2022. „Registr má vést Státní veterinární správa,“ dodal mluvčí.

Třeba Marek Zavadil z Brna zatím psa k veterináři na čipování nepřivedl. „Možná radši risknu pokutu. Myslím si, že známka na obojku s adresou majitele a potvrzení o očkování proti vzteklině v očkovacím průkazu úplně stačí,“ prohlásil muž.

Pomoc při sledování chovů

Pokutu až dvacet tisíc korun naopak nechce riskovat Jan Gregor z Brněnska, který nechal svého psa očipovat už loni v listopadu. „I se zápisem do soukromé databáze mě to stálo necelých sedm stovek. Podle mě se to vyplatí,“ řekl Gregor.

Zavedení povinného označení všech psů podle Vorlíčka usnadní identifikaci zvířat a také sledování chovů a dodržování předpisů. „Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat v takzvaných množírnách,“ uvedl Vorlíček.

Očipování psů však v Brně zatím nikdo kontrolovat nebude. Nechystají se na to ani strážníci. „Když však hlídka odchytí zatoulaného psa, tak zkontroluje, jestli má čip. Podle něj se pak dá najít majitel. Když se zjistí, že zaběhlý pes nemá čip a přesto se podaří najít majitele, pak strážníci postoupí případ do správního řízení,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.