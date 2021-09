Modul na krku zvířete navíc slouží i pro jeho vlastní bezpečnost. „Pokud se některému z čápů na tahové cestě něco stane, jsme schopní mu vyslat pomoc a lokalizovat ho s přesností na metry. Řešili jsme to už například v Saudské Arábii nebo Izraeli,“ vzpomenul předseda záchranné stanice a dodal, že GPS krabička umí vyslat signál i v případě smrti opeřence. Stane se tak v okamžiku, kdy se zvíře několik hodin nepohne ani o milimetr.

Záchranná stanice označuje vysílačkami vybrané vypuštěné ptáky už několik let. Loni to byla dvě mláďata černých čápů, dva dospělí motáci pochopi a mládě krkavce velkého.

Pohyb trojice čapích mláďat může sledovat kdokoliv prostřednictvím webových stránek www.makov.cz. Podle pondělních údajů se dvě z mláďat v pondělí stále zdržovala na území Jihočeského kraje, třetí už ale stihlo doletět do Francie.

„Je to například z důvodu hledání tahových cest. To znamená kudy a kam až tito ptáci létají, kolik kilometrů nalétají denně i jaké mají možnosti lovišť,“ uvedl předseda Záchranné stanice Makov Libor Šejna.

Čápata těsně přes svým vypuštěním do volné přírody. | Foto: Záchranná stanice živočichů Makov/Libor Šejna

Tři odchovaná mláďata černých čápů s GPS “baťůžky“ vypustili v minulém týdnu pracovníci Záchranné stanice živočichů Makov na Písecku do přírody k rybníku u Sedlice, kde jsou teď i divocí černí čápi. Letos jsou to jediní černí čápi s vysílačkami v Česku. Sledování těchto ptáků přináší cenné informace.

