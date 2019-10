Co dalšího výzkumníci zjistili? Znovu se potvrdilo, že Češi jsou národem pejskařů. Toto zvíře chovají dokonce dvě pětiny českých domácností.

Nejčastěji si přitom psa pořizují mladí lidé do 30 let věku, kteří žijí mimo velkoměsto - mezi takovými lidmi je pejskařem každý druhý. Následují lidé ve středním věku, tedy mezi 45 a 59 lety. V této kategorii má psího mazlíčka 43 procent dotázaných.

Lidé mají doma většinou jen jednoho psa. Pouze každý pátý jich chová více. Smečku vlastní častěji lidé v rodinných domech nebo velkých bytech. Více psů si pořizují také lidé s vyšším příjmem.

Nejčastější plemena, která obývají české domácnosti, jsou ta středních velikostí. To znamená psi o váze od šesti do 24 kilogramů. Takové mazlíčky chová asi 53 procent lidí. Za nimi následují velká plemena s váhou od 25 do 40 kilogramů. Trpasličí plemena jsou zastoupena méně - pořizuje si je zhruba 23 procent pejskařů. V naprosté menšině jsou obří psi nad 40 kilogramů. Takových je v české populaci jen asi pět procent.

Pes jako lék na samotu

Ať už má pes jakoukoliv velikost a váhu, nežije si většinou špatně. Tři čtvrtiny majitelů mu totiž pořídily pelíšek přímo uvnitř svého domu. Skoro dvě třetiny lidí dokonce dovolují psovi ležet na křesle nebo jiném nábytku. Dvě pětiny ho tolerují i ve vlastní posteli. Výhradně venku pobývá jen asi 18 procent psů.

Třetina majitelů v průzkumu uvedla, že psovi umístila boudu na zahradu. Venkovní prostor s možností výběhu má přibližně polovina psů českých chovatelů.

Na zahradě přitom pobývají hlavně velká a obří plemena. Právě ta nečastěji přespávají v psí boudě. Ležení na křesle a spaní v posteli je dovoleno hlavně trpasličím plemenům - umožní jim to dokonce dva ze tří pejskařů. Z větších plemen do 40 kilogramů smí do postele čtvrtina. Ve vlastních peřinách psa nechávají častěji Pražané, lidé z menších bytů a ti, pro které je pes lékem na samotu.

STEM/MARK provedl průzkum koncem září mezi 511 lidmi na internetu, 216 z nich patřilo mezi majitele psa.