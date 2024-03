Střelený pes pohřbený zaživa, umlácený o zeď, bez vody ve zmrzlém kotci nebo popálený kocour. Jen za první dva měsíce roku 2024 se na veřejnost dostala série zpráv o brutálním týrání zvířat. Jde přitom pravděpodobně jen o zlomek skutečných případů. Většina pachatelů odchází od soudu s podmínkou, ve srovnání s Evropou ale přísnost trestů v Česku nezaostává.

Postřelený pes nalezený u Libiny při ošetření na veterinární klinice v Litovli | Foto: se svolením Unie práv zvířat

Počty případů týrání zvířat sice nerostou dramaticky, ale zvyšují se. Víc se také dostávají na veřejnost. Dokládají to i policejní statistiky. V loňském roce policie řešila 180 případů týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře, což bylo o 47 víc než v roce 2022. V roce 2021 policie stíhala 164 pachatelů.

„Meziroční nárůst počtu trestných činů týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře vysvětlujeme větší účastí veřejnosti. Informace o možném protiprávním jednání jsou sdíleny na sociálních sítích a také ve větší míře oznamovány policii,“ potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Podle dat projektu Jak trestáme, za kterým stojí studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy, soudy od roku 2016 do roku 2022 vynesly trest nad 174 pachateli týrání zvířat a nad necelou třicítkou lidí obviněných ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.

Většina případů, bezmála sedmdesát procent, končí uložením podmínky. Policie nemůže uvést informace k pohlaví pachatelů. Zmíněný projekt s těmito údaji ale pracuje. Podle nich jsou v 79 procentech případů týrání zvířat pachateli muži. V případě zanedbání péče je poměr mužů a žen vyrovnaný.

Kruté zacházení

Od začátku letošního roku veřejností doslova otřáslo několik případů týrání zvířat. Už zkraje ledna Státní veterinární správa odebrala ze zmrzlého kotce, kde chyběl jakýkoli přístřešek i čistá voda a jídlo, podvyživeného ovčáka. V brněnských Bučovicích ve stejné době někdo postřelil a popálil kocoura.

„Uzlíček plný bolestí, zlomený ocásek, který odumíral, dehydrovaná, hladová, kost a kůže, sotva dýchala. Všechny polštářky na tlapkách měla spálené, na srsti zbytky vosku,“ popsala Jiřina Skoumalová, která týranému zvířeti zaplatila první veterinární vyšetření.

Mladého kocoura postřeleného vzduchovkou našli pracovníci Útulku Tibet v Bučovicích na Vyškovsku.Zdroj: se svolením Charitativního kočičího spolku Kryšpín

Na začátku února u Libiny na Olomoucku našli vzduchovkou střeleného psa a zaživa pohřbeného. Pes, kterého dobročinná organizace pojmenovala Ben, se zotavuje a po pachateli nadále policie pátrá. Jen o pár dní později se v médiích objevila zpráva o ženě z Plzně, která hodila o zeď s pražským krysaříkem. Malý pes náraz do zdi nepřežil.

Návrhy na zlepšení

Ze strany veřejnosti se kvůli podobným případům pravidelně ozývá požadavek na zpřísnění legislativy. A to nejen v souvislosti s chovem společenských zvířat, ale také těch hospodářských. Ministerstvo zemědělství má za to, že legislativa je přísná dost.

„Zvýšení pokut v zákoně na ochranu zvířat a zvýšení trestních sazeb v trestním zákoníku proběhlo v nedávné době. Z tohoto důvodu ministerstvo zemědělství nepřipravuje v tomto směru žádné návrhy,“ uvedl před časem pro Deník mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Vědci varují před možnými důsledky týrání zvířat:

Týrání zvířat nás přibližuje k nové pandemii, varují ochránci před mutacemi virů

Letos by sněmovna měla rozhodovat o novele veterinárního zákona, který by ochranu zvířat zlepšil. Kromě zavedení kamer na jatkách, aby se předcházelo týrání, což je ministerský návrh, se v připomínkovém řízení objevil i například požadavek z pražského magistrátu, aby zákon zakazoval uvazovat psy na řetěz. „Zákazem úvazu psů by se dalo lépe předcházet týrání psů, které je aktuálně častým jevem,“ argumentoval magistrát.

Srovnání se zahraničím

Ve srovnání s jinými zeměmi v Evropské unii není české právo mírné. Tresty v případě usmrcení týraného zvířete málokdy přesahují pět let. V Portugalsku se loni dokonce demonstrovalo proti návrhům státních zástupců, aby se zákon proti týrání zvířat z roku 2014, který umožňuje odsoudit k vězení, zrušil jako protiústavní. Legislativa se nakonec nezměnila.