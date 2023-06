Míříte za dobrodružstvím se psem? Společnou cestu si dobře naplánujte

Doba letních prázdnin láká mnoho lidí na dovolenou do zahraničí s rodinou. Může se ale stát, že to letos nevyjde, nebo zkrátka dá člověk přednost skromnější zábavě a vyrazí jen tak do přírody s batůžkem na zádech a stanem. Pes se pak stává skvělým parťákem. V tu chvíli však člověk musí myslet nejen na sebe, ale i na potřeby zvířete. A také nic důležitého nezapomenout.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Míříte za dobrodružstvím se psem? Společnou cestu si dobře naplánujte | Foto: ČTK