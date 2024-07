Doba letních dovolených je tady. Mnoho majitelů zvířat si ji bez svého čtyřnohého parťáka neumí představit, a tak jej berou na cestu s sebou. Cestování v horkých letních dnech ale bývá pro zvířata mnohem náročnější než pro lidi, mazlíček se totiž může velmi snadno přehřát. Ať už se vypravíte autem nebo vlakem, myslete na to, aby vašemu psovi byla cesta co nejpříjemnější.

Ještě než se vydáte do cílové destinace, myslete na to, kdy vyrazíte. Pokud je venku horko, může pes snášet cestu špatně. Psi se totiž ochlazují pomocí zrychleného dýchání nebo přes tlapky, ne pocením jako lidé, takže je pro ně udržení normální teploty organismu náročnější. Někteří psi se mohou přehřát už při 20 stupních Celsia, obzvláště ohrožené jsou například čivavy, buldoci či pekinézové. Je tak třeba zvážit, zda pes cestu vůbec zvládne.

„Pozor dejte také na štěňata, psí seniory i psy s nadváhou. U těchto psů je obecně vyšší riziko přehřátí bez ohledu na plemeno, protože si tak efektivně neporadí s regulací teploty,“ uvedl výrobce psích krmiv Martin Pučálka.

Ideální je tak pro cestování volit ranní či večerní hodiny, a pokud je cesta dlouhá, pak raději noční hodiny. Pes by měl mít v autě či vlaku pohodlí, proto je nezbytností pohodlná cestovní deka a také dostatek tekutin. Nespoléhejte ani na klimatizaci, často bývá příjemnější teplota pouze v přední části auta. Klimatizace by navíc neměla mířit přímo na psa. Stejně jako lidé mohou onemocnět i psi, klimatizace zvířeti navíc může způsobit bolesti kloubů nebo zad.

Právě auto je nejčastější a také ideální variantou přepravy, kterou majitelé zvířat volí. Pokud pes cestuje na zadních sedadlech, musí být zabezpečený speciálním bezpečnostním pásem. Je možné si pořídit i speciální zvířecí autodeky se zajištěním. Dalšími možnostmi jsou také přepravky připevněné ke karoserii vozu nebo klece do zavazadlového prostoru.

Důležitý je pitný režim i parkování ve stínu

„Během cest nezapomínejte u pejska na pitný režim. Pravidelně zastavujte a dávejte mu napít alespoň každé dvě hodiny. Těsně před cestou také pejskovi nedávejte krmivo, mohly by nastat žaludeční potíže. Psa během cesty ani nekrmte pamlsky,“ poradil odborník na výživu psů Jiří Švihálek. Obecně platí, že pes by měl vypít 50-60 mililitrů vody na kilogram tělesné hmotnosti. Tekutiny je možné v letních dnech doplnit i úpravou stravy, suché granule je například možné nahradit konzervou. Pozor ale na skladování krmiva během cesty, mělo by být uložené v chladicí tašce nebo boxu, aby se nezkazilo.

Pokud se cestou zastavíte v obchodě nebo na toaletu, snažte se vždy parkovat ve stínu, aby v autě nebylo příliš velké horko. Psa nikdy neuvazujte na přímém slunci ani ho nenechávejte v autě zavřeného, teplota tu rychle stoupá. Pokud si potřebujete něco zařídit, ideální je, aby se psem ve stínu mimo auto počkal někdo ze spolucestujících.

Pokud během cesty dojde k přehřátí psa, poznáte to podle vysoké dechové frekvence a bledé až namodralé sliznice. V tu chvíli je nutné psa co nejrychleji umístit do stínu a opatrně jej začít ochlazovat. Použít můžete vlhké ručníky, kterými postupně ochladíte tlapky, břicho, třísla a oblast hlavy, a nabídněte psovi čerstvou vodu. Vyhněte se příliš studené vodě a nikdy psa rovnou nepolévejte.