Psům hrozí v Chorvatsku smrtelná nákaza srdečními červy. Přenášejí je komáři

Chystáte se se svým čtyřnohým mazlíčkem do Chorvatska a už se nemůžete dočkat, až spolu skočíte do moře? Dobrodružná dovolená se však může po několika měsících změnit v zoufalý boj o holý život vašeho psa či kočky. Stačí totiž, aby vašeho Broka štípl na dovolené obyčejný komár, který ho infikuje červy, jež poputují přímo do jeho srdce. Dá se však srdeční červivosti u vašich mazlíčků předejít?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte