Lidstvo od nepaměti fascinují extrémní velikosti. Vědce nyní zaujal nový druh hmyzu z národního parku Chiribiquete v Kolumbii, který oplývá neobyčejně velkým penisem. Brouk příbuzný starověkým egyptským skarabům je fascinuje přirozením, které je téměř stejně velké jako jeho celé tělo.

Ilustrační foto skarabea, hmyzu z čeledě vrubounovitých. | Foto: Wikimedia Commons, URSchmidt

Studii popisující mimořádně obdařený hmyz před týdnem zveřejnil bogotský Výzkumný ústav biologických zdrojů Alexandra von Humboldta. „Detaily genitálií byly klíčem k tomuto objevu,” řekl tamní kurátor sbírky entomologie a bezobratlých Jhon César Neita.

Kuriózního chrobáka vědci nazvali Aegidinus Elbae. Patří do čeledi vrubounovitých a poprvé ho objevili v roce 2000. Na skaraba narazil tým vědců ze Skupiny pro monitorování a hodnocení životního prostředí, kteří zrovna v největším národním parku deštného pralesa hledali různé biologické vzorky.

Chrobák následně zůstal až do konce koronavirové pandemie v entomologické sbírce Humboldtova institutu v kolumbijském městě Villa de Leyva. V tu dobu do institutu přijel Neita s týmem odborníků. „Jeden z nasbíraných brouků, které jsme museli analyzovat, patřil do rodu Aegidinus,” sdělil vědec.

V červnu o tři roky později vědci hmyz identifikovali jako nový druh. Zjistili totiž, že je unikátní. „Jeho velmi vyvinuté genitálie se nepodobají genitáliím žádného jiného jedince tohoto rodu,” uvedli.

Čekání na samičku

Objev chrobáka s obrovským penisem vědce upevňuje ve víře v teorii takzvaného zámku a klíče, kterou v biologii hmyzu používají. Podle ní pro každý samčí pohlavní orgán existuje odpovídající pohlavní orgán samičky, který je penisu dokonale přizpůsobený, vysvětlil deník New York Post.

Samičku, která může (ale nemusí) disponovat obrovským přirozením, ovšem vědci zatím nenašli. Nový objev ovšem podle nich naznačuje, že je zřejmá reprodukční izolace, což je podle serveru WikiSkripta důležité kritérium pro vymezení druhu. Znamená to, že jedinci téhož druhu plodí při křížení plodné potomstvo, zatímco při páření s jedinci jiného druhu vznikají potomci neplodní.

Překvapivě hladká pleť

Abnormálně velký penis ovšem není jediná unikátní věc, která vědce na novém skarabovi překvapila. Neita zjistil, že se od ostatních zástupců svého rodu liší i obličejem.

Má ho totiž hladký a jemný, zatímco obvykle je spíše drsný. „Objev nám umožňuje přispět k co největšímu poznání biodiverzity země. Podobné nálezy dokazují, že nám věda vždy nabídne něco nového,” shrnul vědec význam nálezu.

Nejobdařenější zvířata na planetě

Přestože by se mohlo zdát, že se nový brouk zařadí mezi zvířecí legendy, není tomu tak. Nejdelší penis má podle vědeckého časopisu Smithsonian plejtvák obrovský. V poměru délky přirození vůči délce těla však naprosto jasně vedou korýši. Jejich penis totiž kvůli usedlému způsobu života dosahuje až osminásobku délky jejich těla.