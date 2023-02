Když jsem byl malý, nikdy jsme doma našim psům zuby nečistili. Ale u pejska, kterého jsme teď pořídili dětem, nechci nic zanedbat. Měl bych psovi čistit zuby nebo je to zbytečné? Určitě zuby čistěte. Stejně jako my mají psi problémy se zuby. Neustále na ně útočí bakterie, které způsobují peridontální onemocnění. Až 85 procent psů starších tří let trpí zubními problémy. Náchylnost k problémů se liší i podle velikosti plemene, ta větší jsou trochu ve výhodě. Větší psi si častěji otírají zuby kousáním předmětů, což částečně pomáhá odstraňovat zubní plak.

Jak často bych měla zuby našemu psovi čistit a jakými nástroji?

Nejlépe čistěte zuby alespoň dvakrát týdně. Jednoznačně nejlepším nástrojem je kartáček se štětinami. Klidně ten lidský. Tím dokážete plak ze zubů dobře a pečlivě odstranit. Prodávají se i různé kousací pomůcky, u kterých výrobci deklarují, že zuby čistí. Kartáček je ale mnohem preciznější.

Psovi čistím zuby pravidelně, ale přijde mi, že na zápach z tlamy to vůbec nepomáhá. Má na zápach z tlamy vliv třeba i jídlo, měl bych se vyvarovat třeba krmení masem?

Spíš než na změnu jídelníčku bych se zaměřil na techniku čištění zubů. Psí zuby nikdy nejsme schopni jednoduše vyčistit tak, jak ty vlastní. Je zkrátka možné, že část plaku na zubech pořád zůstává. Ale to, že psí dech má svůj odér, je běžná věc. To bychom museli psovi čistit zuby po každém jídle, to je stejné jako u lidí. Nicméně nepříjemný zápach z úst, takzvaná halitóza, může být i příznakem různých onemocnění. Pokud je zápach opravdu velký, všimnete si, že se rychle zhoršuje, rozhodně je na místě návštěva veterináře. Zápach z úst může způsobovat absces, zažívací problémy, onemocnění ledvin.

Dá se kvalita chrupu podpořit u psa i nějakými výživovými doplňky?

Na trhu je takových produktů spousta. Vyrábějí se například speciální granule, které jsou plnohodnotným krmivem, ale zároveň se vyrábějí v robustnějším tvaru. Tím, že je pes musí rozkousat, tak dochází k otírání zubů, a tím i plaku. Granule by se určitě neměly vlhčit, protože pak tento efekt ztrácí. Nebo jsou k dostání různé dentální pamlsky, vhodné jsou zejména žvýkací tyčinky. Částečně to určitě pomáhá. Manuální čištění to ale nenahradí.

Na dotazy čtenářů odpovídal MVDr. Radek Palán z Centra veterinární péče v České Třebové.