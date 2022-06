Na několik podezřelých nor na mezi v jižní části pastviny exmoorských koní je upozornili zaměstnanci Správy národního parku. „Tento ohrožený hlodavec se na pastviny samovolně šíří z okolí nedaleké obce Hnanice. Ve zdejších vinicích a na fotbalovém hřišti je znám výskyt malé kolonie od roku 2014. Pastvinu koncem června zkontrolujeme znovu. To už by mohla venku pobíhat i mláďata,“ řekla koordinátorka záchranného programu Tereza Brzobohatá z republikové Agentury ochrany přírody a krajiny.