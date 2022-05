Zvířecí výměna. Populaci milovických zubrů oživí nová krev z Francie

Poslední video pochází z pátku 13. května. I tentokrát jej natočil řidič osobního auta, konkrétně před Vlčicemi ve směru od Uhelné. Zvíře na dvacetisekundovém šotu přeběhlo silnici první třídy. „Je patrné, že je zraněn a nedošlapuje na zadní nohu. Co k tomu dodat? Kde jinde by měl být vlk než ve Vlčicích,“ dodala obec Vlčice, která video zveřejnila na svém facebookovém profilu.

Spolek Hnutí Duha Šelmy nyní potvrdil, že se v posledních měsících v Rychlebských horách vyskytují přinejmenším dva vlci. Dokládá to stopování i snímky z fotopastí.

„Vzhledem k tomu, že jsme ty dva vlky zjistili během předjaří opakovaně, očekáváme, že jsou tam natrvalo. Pokud nedojde k pytláctví nebo jiným problémům, měl by tam minimálně pár vlků zůstat,“ řekl koordinátor spolku a odborník na velké šelmy Miroslav Kutal.

Přirozená regulace zvěře

Výskyt vlků podle jeho slov znamená přínos pro rovnováhu v přírodě. Velký predátor v ní dosud chyběl a přirozenou regulací množství srnců, jelenů či divokých prasat může pomoci ke snížení škod, které zvěř působí v lesích nebo na polních plodinách.

Starost nicméně přibude zemědělcům, kteří v regionu chovají hospodářská zvířata. Pokud nebudou chtít riskovat ztrátu ovcí nebo koz, budou muset svá stáda zabezpečit. Území, na kterém se vlci mohou pohybovat, je velké. Jejich teritoria mívají rozlohu sto až dvě stě kilometrů čtverečných.

„Spolupracujeme s chovateli, kteří si v předstihu zabezpečili svá zvířata. Minimálně jedna chovatelka by měla mít zvířata v bezpečí. Možnosti, jak efektivně chránit hospodářská zvířata, dnes existují. Pro chovatele, kteří neudělají vůbec nic, ale může být výskyt vlka likvidační. Vlk je oportunistický predátor a bude lovit kořist, která je nejsnazší. A domácí zvířata v ohradě jsou pro něj velké lákadlo,“ poznamenal Miroslav Kutal.

Agrární komora zatím informace o škodách na zvířatech hlášeny nemá. „Včera jsme měli valnou hromadu a z našich členů zatím nikdo nic neříkal,“ uvedl Jaromír Vopat z Okresní agrární komory Jeseník.

Pro obyvatele Jesenicka a Javornicka nebo návštěvníky Rychlebských hor vlci ohrožení nepředstavují. Pokud nejsou ochočení nebo zranění, lidem se vyhýbají a nejsou nebezpeční.

V případě zraněného vlka, jako byl ten z Vlčic, by však měli lidé kontaktovat Hnutí Duha Šelmy na e-mailu stopy@selmy.cz, případně Správu CHKO Jeseníky. Informovat by měli o případech, kdy se vlk jeví zraněný a zároveň není členem smečky, která by ho mohla živit.

Osamělý zraněný jedinec si přirozeně hledá snadnou kořist, což mohou být domácí zvířata nebo odpadky v okolí lidských obydlí. „V tomto případě jsme připraveni i po domluvě s veterinářem zasáhnout. Ideálně vlka uspat, prověřit jeho zdravotní stav, případně ho v záchranné stanici vyléčit a znovu ho vypustit s obojkem a sledovat jeho stav. Aby si nenavykl na lidskou přítomnost,“ uzavřel Miroslav Kutal.