„Mezi stejným typem krmiva v různých e-shopech může být rozdíl i několik stovek korun. Takže každý měsíc zjišťuji, kde mě to vyjde i s dopravou nejlevněji,“ poradil. Svému psovi tu a tam dopřeje pořádnou kost od řezníka. „Ta stojí pár drobných,“ zmínil.

Po slevách teď častěji kouká i Zuzana z České Lípy, která má doma fenku Carley. Donedávna se starala o psy dva a za krmivo dávala kolem dvou tisíc měsíčně. „O druhého pejska jsme přišli před měsícem. Vzhledem k jeho stáří měl zdravotní komplikace a dietu, což se prodražilo. Konzerva speciálního krmení vyšla na 90 korun. Šetřit na nich mně ale nenapadlo. Prostě více hlídám, kdy je nějaká akce,“ uvedla.

Zdražilo krmivo i hobliny. Chovatelé ale na zvířatech šetřit nechtějí

Podle prodejců chovatelských potřeb lidé pečlivěji rozmýšlí, za co peníze vydají. „Ceny šly nahoru prakticky u veškerého sortimentu, u některého až o třicet procentu. Chodí sem lidé, kteří kupovali vždy to nejlevnější, i když ceny nebyly tak vysoké a ti třeba částečně přešli do supermarketů nebo na internet. Pak jsou tu lidé, kteří dopřávali svým psům to nejlepší krmení. Kupují ho sice stále, ale už si k němu nevezmou například tolik pamlsků," potvrdil jeden z prodejců chovatelských potřeb v České Lípě.

Enormní nárůst zvířat

Rapidní zdražování ve všech směrech pocítili i v Útulku Dogsy. Ani kvůli několikanásobně vyšším nákladům si tu ale nemohou dovolit na krmivu a jeho kvalitě šetřit. „Máme převážně nemocné psy, kteří musí mít speciální krmení, jako například fena s cukrovkou, a v těchto případech se prostě šetřit nedá,“ potvrdily provozovatelky Útulku Dogsy, který sídlí v Jestřebí.

Ušetří i stokoruny. Krmení pro kočky i psa nakupuje chovatelka ve velkém

Současná doba ale podle ní přinesla jiný trend. „Řada lidí momentálně zjišťuje, že na chov psa nebo kočky finančně nemá. A pokud je zvíře nemocné nebo staré a vyžaduje nákladnější péči, končí často v útulku. Takže spíše řešíme enormní nárůst zvířat. Denně volají v průměru dva lidé, že nechtějí svého psa či kočku,“ dodal útulek. V areálu v Jestřebí se v současné chvíli starají o 25 zvířat, dalších pět by měli akutně přijmout tento týden. Zhruba desítka zvířat je navíc umístěna v dočasné péči.

Pro útulek představuje největší náklady veterinární péče, za tu měsíčně vynaloží až 50 tisíc. Další desetitisíce jdou na péči o zvířata, provoz a energie.