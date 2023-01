Téměř každé dítě někdy zatouží po domácím mazlíčkovi. Řada rodičů neodolá a pořídí svým ratolestem štěně nebo kotě. Počítat však musí s tím, že se od té chvíle budou starat nejen o děti, ale i o zvířata. Veterinářka společnosti PetCenter Pavlína Frajerová radí, v jakém věku má smysl dítěti mazlíčka pořídit a také vysvětluje, jak to je s novorozenci v rodině, ve které je už členem pes.

Jaký je správný věk dítěte pro pořízení mazlíčka?

Ideální „startovní“ věk pro pořízení štěněte k malému dítěti jsou přibližně tři roky. V tuto dobu je již dítě natolik mentálně vyspělé, že snáze pochopí, jak se k psovi má chovat. Budou spolu vyrůstat a obvykle se stanou nerozlučnými partnery. Samozřejmě je vhodné psa pořídit i v pozdějším věku, ale vždy si musíme uvědomit, že pes bude součástí celé naší rodiny a že péče o něj bude převážně na nás, na rodičích.

Je vhodné dítěti pořídit štěně jako dárek?

Určitě není rozumné dávat psa jako dárek například k Vánocům, přestože si ho naše dítě velmi přeje, a předpokládat, že se o něj i postará. Velká část těchto živých dárků bohužel po pár týdnech končí v útulcích.

Jak přistupovat k situaci, kdy už je zvíře členem rodiny a přibude do ní novorozeně?

Výjimkou nejsou ani tyto opačné situace. Tedy do partnerského vztahu se psem přibude miminko. V tom případě je velmi důležité, aby mazlíček přijal nového člena rodiny do své smečky. První seznámení je ideální provést ihned po příjezdu z porodnice. Měli bychom našemu psovi umožnit, aby dítě přivítal, očichal, případně olízl. Pokud máme velký strach, můžeme psa mít na vodítku.

Jak bychom se měli v této situaci chovat ke psovi?

I když je péče o novorozeně velmi náročná, neměli bychom zapomínat ani na psa, pro kterého je tato nová situace také náročná. Zvířeti je třeba se věnovat a zároveň mu ponechat jeho oblíbená místa či pelíšky a misky na místech, kde byly před příchodem novorozeněte.

Co když pes nového člena rodiny nepřijme?

Většina psů malé děti dobře přijmou, někteří k tomu ale potřebují více času. I zde platí pravidlo, nenechávat miminko se psem o samotě a netolerovat jakékoli známky agresivity psa vůči novorozeněti. V případě, že nebudeme situaci zvládat, je dobré se obrátit na odborníky, kteří řeší chování psů.