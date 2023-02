„Vejce patří k rekordmanům letošního zdražování. V aktuálních číslech vidíme zdražení o 72 %,“ řekl mimo jiné v pořadu CNN Prima NEWS na začátku letošního roku.

A když se podíváme na vývoj ceny vajec za poslední roky, nelze si nevšimnout, že z necelých tří korun jsme najednou na šesti a více, podle toho, zda si vystačíte s klecovými, nebo požadujete vyšší kvalitu. To se pak můžete dostat klidně na deset či více korun za jedno vejce. Přehlednou tabulku vývoje ceny vajec nabízí například kupnisila.cz.

Řešením mohou být slepice

Chcete za vejce ušetřit nemalou částku, ale zároveň získat lepší kvalitu? Zní to jako ložený nesmysl, ale skutečně to jde. Když si totiž pořídíte slepice, je to přesně výsledek, kterého můžete docílit.

Nosnici seženete za 80 i 250 Kč, podle toho, jak starému zvířeti dáte přednost a jaké plemeno zvolíte. Když si spočítáte, že jedna slepice spotřebuje za rok zhruba 36,5 kg krmiva, což podle webu kupnisila.cz znamená zhruba 555 korun, a víte, že vám slepice nese každý den nebo obden (odhadem 240 dní v roce dá vejce), dostanete se jednoduchým výpočtem na částku 2,65 Kč za jedno vejce. (80 Kč + 555 Kč) / 240 dní = 2,65 Kč.

Teď nebo na jaře?

Slepičky se zpravidla začínají prodávat koncem zimy a začátkem jara.

„Jelikož je teď obrovský zájem, my jsme začali s prodejem už koncem ledna. Je celkem jedno, jestli slepičky pořídíte teď nebo později. Když to uděláte před jarem, alespoň si zvyknou na nové prostředí a začnou snášet hned zjara,“ poradila čtenářům Deníku Naděžda Vaňková, majitelka firmy Slepičář.

Jak starou slepici pořídit

Pokud si pořídíte slepici, která stojí cca 250 Kč, bude se s největší pravděpodobností jednat o kuřici zhruba ve věku 17-19 týdnů. Slepičky začínají snášet během 21. týdne. V průběhu 23. a 24. týdne je snáška již pravidelná, a to kolem 50 %, což znamená, že slepička zpočátku nenese každý den a první vajíčka jsou také o dost menší.

„Začátečníkům doporučujeme hybridní plemena, která jsou vyšlechtěna přímo na snášku vajec. Jedna z nejprobádanějších je Hnědá kuřice Isabrown,“ zdůrazňuje důležitost plemene Naděžda Vaňková.

„Pokud spotřebujete týdně deset až patnáct vajec, bohatě vám postačí tři až pět slepiček. Nicméně doporučuji vždy kolem pěti. Záleží také hodně na prostoru, který máte k dispozici,“ doplňuje odbornice. Pokud člověk s chovem začíná, je vždy lepší zkusit si to na menším počtu slepic, ale dle slov odbornice je už jedno, jestli je to pět, deset nebo dvacet slepic.

Velká zahrada není potřeba

Možná si teď říkáte, že chov slepic vypadá jako dobrý nápad, ale co naplat, nemáte velkou zahradu. Na mnoha diskusních fórech se sice dokonce dočtete, že lze chovat slepice i na balkoně v panelovém bytě, jelikož i tak by u vás měly slepice lepší podmínky než v klecových chovech, ovšem už jen s ohledem na sousedy se tato praktika příliš nedoporučuje. Jak jsme popisovali například i v tomto článku.

„Základním vybavením pro chov je určitě nějaký kurníček. Slepičky samozřejmě lze chovat například i v kůlně, ale vždy je nutné takovéto prostory doplnit potřebným vybavením. Důležité jsou například hřady, kde slepičky odpočívají a určitě snášková hnízda,“ vysvětluje Vaňková a dodává, že není nutné vlastnit obrovský pozemek, aby u vás byly slepice spokojené.

„Zas tak velký výběh potřeba není. Můžete počítat 2-4 metry čtvereční na jednu slepičku, ale zpravidla postačí i menší prostory. Pokud jim ale chcete poskytnout pohodu, je určitě dobré tyto rozměry plus mínus dodržet. A jelikož jsou slepičky z řádu hrabavých, je potřeba počítat i s tímto,“ doplňuje.

Jak a čím slepice krmit

Někteří zkušení chovatelé vysazují takzvané slepičí lesy, kde se mohou kvočny doslova namlsat pestré a kvalitní potravy. Mají k dispozici různé bobule, plody, listí, byliny, trávu a další typy výživné a kvalitní stravy. Bohatě si však vystačíte s kompletní krmnou směsí.

„Mladé kuřice doporučujeme krmit kompletními krmnými směsmi, které jsou označované K3 a následně přejít na směsi pro nosnice, když už slepička začíná snášet,“ radí zkušená odbornice, která doplňuje, že krmit lze samozřejmě i pšenicí obohacenou o potřebné minerály a vitamíny.

„Samozřejmě můžete částečně krmit i kuchyňskými zbytky, ale to neznamená, že budou slepičky dostávat zkažené či plesnivé potraviny. Je nutné si uvědomit, že nekvalitní či zdravotně závadná strava ovlivňuje zvířata stejně jako nás. A jelikož pak chcete jíst jejich vajíčka, nechcete v nich jistě nacházet zbytky plísní a další rezidua,“ varuje majitelka firmy.

Co se slepicemi potom?

A pokud se rozhodnete si slepičky pořídit a užívat si domácích vajíček, jednoho dne budete stát nad rozhodnutím, co se slepičkami dál, když už přestanou být užitečné.

„Nosné hybridy a celkově i ostatní druhy slepiček nesou na plno zhruba 2 až 3 roky. Vrchol snášky je zhruba ve 30. týdnu a po dvou letech doporučujeme slepičky vyměnit,“ vysvětluje Naděžda Vaňková.

V tomhle ohledu jsou podle odbornice jen dvě možnosti. Buď si slepičky ponechat a nechat je takzvaně dožít, i když už třeba vůbec neponesou, nebo drůbež usmrtit a dále zpracovat jako masný produkt.

„Ponechání starších nosnic příliš nedoporučujeme, jelikož mohou mít spoustu různých nemocí, které sice pro ně nejsou nijak nebezpečné, ale mohou ohrozit mladé kuřičky. V druhém případě lze ze slepiček připravit chutný slepičí vývar s pořádně mastnými oky. Na tohle jsou starší slepičky, troufám si říct, dokonce nejlepší,“ radí majitelka firmy, která se specializuje na chov slepic.