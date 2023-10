Evropská komise se před dvěma lety zavázala, že do konce letošního roku předloží návrh na celounijní zákaz klecových chovů zvířat do roku 2027. Aktivisté ale mají obavy, že se tak nestane. Komise dosud žádné kroky nepodnikla, její představitelé skloňují složitost problematiky. Zahraniční média s odkazem na zdroje uvnitř Evropské unie informují, že politici zvažují odložení zákazu. Jejich postup kritizují i známé osobnosti.

Klecový chov slepic považují ochránci za týrání zvířat. I takto to v něm vypadá. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Obavy, že závazek zákazu klecových chovů zvířat vyšumí do ztracena, vyvolal už zářijový projev Ursuly von der Leyenové o stavu Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise mluvila o hlavních oblastech evropské politiky včetně dohody Green Deal, biologické rozmanitosti i překážek a výzev pro zabezpečení potravinové soběstačnosti.

V projevu se ale nezmínila o plánovaném zákazu a pracovní program pro rok 2024 s tímto tématem nepočítá. Dosud se na tom nic nezměnilo.

Podle aktivistů je to známka toho, že Unie svůj závazek nesplní. „Komise dala slib 1,4 milionu občanů, kteří podepsali naši iniciativu. Jsme přesvědčeni, že přelomový návrh na zákaz klecí je vypracován a připraven k realizaci a neexistuje žádný rozumný důvod pro další odklady,“ uvedla členka výboru evropské občanské iniciativy Konec doby klecové a vedoucí organizace CIWF Česko Romana Šonková.

Aktivisté se zákaz klecových chovů hospodářských zvířat – skotu, prasat, ale také slepic či kachen a dalších - snaží prosadit dlouhé roky. Mají i podporu veřejnosti, během jediného roku se jim podařilo pod petici za zavedení nařízení nasbírat 1,4 milionů podpisů.

A podpora trvá. V Eurobarometru, který vyšel tento čtvrtek, podpořila lepší podmínky v chovech drtivá většina respondentů.

„Čtyřiaosmdesát procent Evropanů se domnívá, že dobré životní podmínky zvířat by měly být v jejich zemi chráněny lépe než nyní. Devadesát procent Evropanů se domnívá, že zemědělské a chovatelské postupy by měly splňovat základní etické požadavky,“ přiblížili výsledky průzkumu evropští statistici. Přímo proti klecím se vymezilo 89 procent respondentů. Výsledky za Česko byly víceméně totožné s celoevropskými.

Dopustila se Komise zrady?

I proto mají aktivisté pocit, že jednání komise je zrada. Postup ostře zkritizovala také slavná etoložka a ochránkyně přírody, velvyslankyně OSN Jane Goodallová. „Opravdu mě rozčílilo, když se předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie nezavázala k reformám. Zdá se, že naslouchala spíše velkým podnikům než milionům občanů Evropské unie, kteří slibovaný zákaz klecí podporují,“ zmínila. V reakci na dosavadní nečinnost úřadů ohlásil výbor iniciativy Konec doby ledové, že zvažuje a projednává možné právní kroky.

Místopředseda Evropské komise pro Green Deal Maroš Šefčovič připustil, že začátek platnosti některých částí nové legislativy se oproti původním ohlášením posune, blíž ale neupřesnil kterých. Balík opatření, ve kterém je zahrnutý mimo jiné i zákaz klecových chovů, označil za složitý.

„Má mnoho pododdělení, mnoho aspektů jako je přeprava, zvířata v klecích, jatka a všechny tyto záležitosti, které v současné době posuzujeme. Sledujeme, čeho můžeme dosáhnout, jaká by měla existovat přechodná období, jaká by měla být náklady s tím spojené,“ vysvětlil pro The Brussels Times. Návrh by podle něj mohl být hotový v prosinci.

Dopady potravinové inflace

Například deník The Financial Times ale s odkazem na své zdroje uvedl, že zákaz klecových chovů půjde možná k ledu. „Obavy, že by změny mohly zhoršit potravinovou inflaci vyvolanou rusko-ukrajinským konfliktem ve spojení se špatným počasím v klíčových producentských zemích, způsobily přehodnocení plánů,“ uvedl.

Oficiální materiály Evropské unie se závazkem do roku 2027 zatím nadále počítají. Ve v říjnu publikovaném hodnocení veškerých směrnic, které se týkají zvířat, platnou legislativu komise zkritizovala jako nevyhovující. „Obecně platí, že úroveň welfare zvířat v EU není optimální. Stále umožňuje chov nosnic, prasnic a telat v uzavřených systémech ustájení, které výrazně omezují jejich pohyb a omezují jejich blaho,“ zhodnotila komise.