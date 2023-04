Každý, kdo má psa nebo kočku jako domácího mazlíčka, si chce občas pořídit vydařený snímek na památku. Čtyřnozí parťáci ale chvíli nepostojí a získat povedenou fotku je někdy oříšek. Když však znáte ty správné triky, chlupáč bude pózovat sám, focení si užije a vy získáte ty nejlepší fotky. Stejně jako úspěšná fotografka mazlíčků Elke Vogelsang z Německa, která sdílí své know-how.

Fotografka psů Elke Vogelsang ví, jak ze psů dostat nejlepší grimasy. | Foto: Se svolením Elke Vogelsang

Není žádným tajemstvím, že z celkového počtu českých domácností má alespoň polovina nějakého domácího mazlíčka. Podle výroční zprávy FEDIAF z roku 2022 u nás žije neuvěřitelných 2 205 000 psů a 1 150 000 koček! Troufáme si tvrdit, že téměř každého z nich se alespoň jednou pokusil jeho majitel vyfotografovat.

Takhle se fotí psí kalendář:

Zdroj: Youtube

Jenže když nevíte, jak správně psa nastavit a jak ho motivovat k tomu, aby se na vás „usmál“, nikdy nemůžete docílit tak skvělého snímku, jako fotografka Elke Vogelsang z Německa. Pojďme se proto podívat na to, jakou metodu zvolila, aby její fotky mezi ostatními vynikaly.

Zná trik, který nikdy neselže

Fotografovat psy a kočky je podobné, jako fotografovat malé děti. Jsou neustále v pohybu a občas se zdá, že nerozumí tomu, co po nich chceme. Jsou ale lidé, kteří vědí, jak při focení docílit svého, jelikož ovládají správný způsob komunikace a dokážou se na zvíře napojit. A jednou z nich je právě fotografka Elke.

Neuvěřitelný vztah člověka a psa. To je Kopernikk a Sitka

„Znám pár triků, kterými si pokaždé získám pozornost mazlíčků, které fotím. Někteří psi skvěle reagují na různé zvuky, jiní potřebují dobrůtku nebo hračku. Na mě je, abych vždy našla to, co je baví, protože dobré fotky vzniknou jen ve chvíli, kdy si to oni sami užívají,“ tvrdí úspěšná fotografka.

Když odhalí, na co pes reaguje, pak už jen vezme k ruce fotoaparát, do druhé ruky uchopí pamlsek či hračku a dělá s ní doslova „psí kusy“, aby u zvířete docílila požadované grimasy.

Elke Vogelsang v akci:

Zdroj: Youtube

Co když nespolupracují?

Na instagramovém profilu autorky fotografií @wieselblitz se jí jeden z jejích sledujících zeptal, jestli někdy měla psa, který vůbec nespolupracoval a co pak dělala. I na to ale znala Elke odpověď.

„Jistě, i to se stává. Ateliérové focení není vhodné pro každého psa. Je sice velmi vzácné, že pes nespolupracuje vůbec, ale právě proto se vždy snažím předem ověřit, zda je pes na tento typ focení vhodný. Vystrašená zvířata fotím raději venku na své zahradě. Mám ale i pár svých triků, které fungují i na opravdu citlivé psy,“ popisuje focení Elke.

V čem se liší psi a kočky?

Elke ale nefotografuje jen psy. Je fotografka mazlíčků, proto k ní často zavítají i majitelé koček. S těmi je to však podle fotografky někdy o trochu složitější.

„Když se po patnácti minutách kočka rozhodne, že už toho bylo dost, nezbývá než její rozhodnutí respektovat,“ vysvětluje se smíchem Elke, která ale vždy i tak odvede profesionální práci a zachytí úžasné okamžiky, jak můžete vidět i v naší rozsáhlé galerii.

Kočky jako hvězdy sociálních sítí. Jedna vydělala majitelům dvě miliardy

Ke své práci přistupuje nejen profesionálně, ale i se značnou pokorou a neustále se učí. „Každý mazlíček mě naučí něčemu novému. Při focení si zvířata užívají obyčejné věci a obdivuji na nich to, že umí žít okamžikem. A to je něco, co na focení mazlíčků miluji,“ říká Elke.

Hledá osobnost každého psa

Elke k fotografování zvířecích mazlíčků přistupuje s obrovskou dávkou profesionality a s každým zvířetem komunikuje individuálně. „Každý mazlíček má svou osobnost, což je podle mě to nejkrásnější na celém focení domácích zvířat,“ sdílí své pocity Elke, pro kterou jsou obrovskou životní radostí a inspirací její vlastní psi. Ti jsou mimochodem i důvodem, proč je dnes fotografkou zvířecích mazlíčků.

„Když jsem s focením začínala, přečetla jsem každou knížku o focení, která se mi dostala pod ruku a od prvního dne focení jsem začala pracovat i na postprodukci. Naučila jsem se měnit kontrast a hrát si s barvami, aby se fotografovaný pes stal hvězdou celé fotografie,“ popisuje své začátky milovnice psů.

Dnes je hvězdou sociálních sítí

Na jejím instagramovém profilu ji sleduje 205 tisíc lidí, kteří nešetří pozitivními komentáři. Například @b.k.tierkommunikation napsala: „Tyhle nádherné zvířecí fotky mě vždy uchvátí! Pro mě je Elke Vogelsang špičkou mezi profesionály. Takovou práci může dělat jen někdo, kdo skutečně miluje zvířata a má absolutní vášeň pro fotografování. Skvělá kombinace, která je vidět na každé fotce. Velký respekt a díky!“

@darkcoffeechris také sdílel své nadšení: „Nic mě nedělá tak šťastným, jako vidět tvé psy.“

Nelehké začátky s dobrým koncem

Příběh fotografky Elke Vogelsang začal před pár lety, kdy její manžel vážně onemocněl. V té době prožívala velice náročné období a potřebovala najít něco, co by ji dostalo ze začarovaného kruhu truchlení.

„Rozhodla jsem se, že vyfotím každý den jednu fotografii, abych svůj mozek zaměstnala také něčím jiným. Měla jsem fotoaparát a měla jsem psa, se kterým jsem trávila hodně času venku. A tak se to stalo. Můj pes mi stál věrně modelem, stal se hlavní postavou většiny fotek,“ popisuje začátky profesionálního focení Elke.

Vánoční dárek pro milovníky psů a koček? Umělkyně vytvoří portrét i za 250 korun

Manžel nynější fotografky se naštěstí po čase zotavil, ale ona už věděla, pro ni není cesty zpět a že potřebuje ve fotografování pokračovat.

„Našla jsem svou životní vášeň. Focení se pro mě stalo jakousi posedlostí a já nemohla přestat,“ říká fotografka, která má dnes za sebou rozsáhlou klientelu a její fotky zdobí zdi v mnoha domácnostech.