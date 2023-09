Fretka je poslušná a vychovatelná asi jako manželka, směje se zkušený chovatel

David Špidlen měl vždy kolem sebe rád tvory, kteří nejsou úplně obvyklí. Již dvacet let chová hravé, ale svéhlavé fretky. Říká, že když vám jednou učarují, je to láska na celý život. S jeho mazlíčky Miou a Andulkou ho můžete potkat třeba i na procházce v pražském parku Stromovka. Poradí, jak pečovat o fretku, co všechno potřebuje a jak ji krmit.

David Špidlen se svým mazlíčkem | Foto: se svolením Davida Špidlena