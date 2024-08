Už přibližně osm let patří srdce Gabriely Havlíčkové ptactvu. Její specializací se stali papoušci - chová na tři desítky exotů. Obětovala jim dokonce část přízemí ve svém domě. Kromě toho se dala i na pěstování exotické flóry a těší se, až její zahrada bude za pár let připomínat džungli.

Doslova papouščí ráj vybudovala Gabriela Havlíčková v Pňovanech v Plzeňském kraji. V současné době se stará o zhruba třicet papoušků. Slabost má pro všechny - Alexandry malé, Aratingy sluneční či Astrildy bělolící. Její srdeční záležitostí jsou však korely.

Slabost má pro korely

„Korely jsou milí, mírní a snášenliví ptáci. Mohou být ve voliéře i s jinými druhy, například s andulkami či zebřičkami. Dokonce se snesou i s většími alexandry. Zkrátka se neperou a jsou tolerantní,“ říká Gabriela Havlíčková.

Chovatelka však nemá na mysli běžné korely, které lze najít ve zverimexech.

„Postupem času jsem se začala věnovat výstavním typům. Jsou větší a mohutnější, s krásně velkými lícními znaky neboli tvářičkami. Mají nádherně plné a velikánské chocholky,“ vysvětluje Gabriela Havlíčková, která má ve svém chovu i ne tak časté Korely bělohlavé nebo žlutolící.



Všechno odstartovaly andulky

Gabriela Havlíčková prý ani sama neví, kde přesně se její láska k exotickým opeřencům vzala. A s úsměvem říká, že tři destíky kusů, o které se nyní stará, zdaleka nejsou konečné číslo. Vždy se totiž prý najde nějaký další skvost, který potřebuje.

„Odjakživa mám ráda zvířata. Chovala jsem a rozmnožovala chameleony, pakobylky i další exotické potvory. Ale papoušci jsou kapitolou sami o sobě. Podobně jako u ostatních chovatelů to i u mě začalo andulkami a právě korelami,“ vzpomíná na začátky svého netradičního koníčku.

Postupem času se Gabriela Havlíčková zamilovala do Alexandrů malých. „První byla zelená, to znamená přírodní, samice. Poté jsem pro ni pár let vybírala partnera tak, aby mláďata nebyla jen zelená, ale i v dalších barevných kombinacích. Díky tomu jsem se naučila orientovat v genetické kalkulačce,“ vysvětluje chovatelka.

Následně se dostala k málo rozšířené mutaci alexandrů, kterým se říká Buttercupové.

„Tato mutace má oproti klasickým světlejší barvu po těle. Jen samci mají u modré řady bílou hlavu, u zelených a tyrkysových řad hlavu žlutou. Ocas je v barvě těla, oči jsou červené bez viditelné duhovky a mají světlé drápky. Je to docela rarita. Troufám si tvrdit, že mám v Česku nejvíce párů tohoto druhu,“ směje se Gabriela Havlíčková.

close info Zdroj: Se svolením Gabriely Havlíčkové zoom_in Modrý samček mutace Buttercup se samicí ve violet barvě

Péče o exotické opeřence

Její přítel Pavel Hůla ji v chovu velmi podporuje. Pomáhá například stavět další a další voliéry. Nyní tak zahrada Gabriely Havlíčkové disponuje několika venkovními voliérami s vytápěným zázemím.

„Voliéry mají dokonce osvětlení, které ptactvu v zimních měsících simuluje ráno východ a večer západ slunce. Je to proto, že v jejich domovině mají v zimních měsících přeci jenom delší denní svit, než je tomu u nás,“ vysvětluje Gabriela Havlíčková, která papoušky nakupuje od chovatelů z okolních států.

Část svých alexandrů má dokonce umístěných v přízemí domu. „Papoušky chovám převážně na zahradě ve velkých voliérách, ale některé mám v rodinném domě. Je to vyhodné, protože se jim nemusí v zimě přitápět. Teplota tam nikdy neklesne pod 9 °C. Voliérám, které jsou uvnitř, se říká zálet; těm venkovním zase výlet,“ vysvětluje chovatelka.

Hejnu, které zimuje na zahradě, přitápí Gabriela Havlíčková sálavými topnými panely. „Lidé se občas ptají, jestli to není nákladné. Nikdy mi nepřišlo, že bych za topení od listopadu do března platila nějak enormně. Topné panely i termostaty však musí být kvalitní. Pak nejsou náročné na provoz,“ radí Gabriela Havlíčková.

„Když vidíte, jak ptáci dobře prospívají, jsou krásní v peří, mají silné potomstvo, tak nějakou tu korunku neřešíte,“ dodává s úsměvem chovatelka.

Některé z druhů, které Gabriela Havlíčková chová: Alexandr malý (Psittacula krameri): papoušek, známý také jako ringneck, je mezi chovateli a milovníky ptáků velmi oblíbený. Tento druh je ceněn pro svou krásu, inteligenci a schopnost napodobovat lidskou řeč.

papoušek, známý také jako ringneck, je mezi chovateli a milovníky ptáků velmi oblíbený. Tento druh je ceněn pro svou krásu, inteligenci a schopnost napodobovat lidskou řeč. Mutace alexandrů Clearhead Fallow (Buttercup): Vzácná mutace je charakteristická světlejšími barvami než běžná forma.

Vzácná mutace je charakteristická světlejšími barvami než běžná forma. Korela chocholatá (Nymphicus hollandicus): je jedním z nejoblíbenějších papoušků chovaných jako domácí mazlíčci. Tento pták je známý svou charakteristickou chocholkou a přátelskou povahou.

je jedním z nejoblíbenějších papoušků chovaných jako domácí mazlíčci. Tento pták je známý svou charakteristickou chocholkou a přátelskou povahou. Aratinga sluneční (Aratinga solstitialis): papoušek nazývaný také jako sluneční konura je jedním z nejkrásnějších a nejoblíbenějších druhů arating mezi chovateli papoušků. Tento pták je ceněn pro své živé zbarvení, osobnost a schopnost komunikace.

papoušek nazývaný také jako sluneční konura je jedním z nejkrásnějších a nejoblíbenějších druhů arating mezi chovateli papoušků. Tento pták je ceněn pro své živé zbarvení, osobnost a schopnost komunikace. Astrild bělolící (Estrilda melpoda): papoušek, známý také jako oranžovobřichá astrilda nebo oranžovobřichý pěvec, je malý exotický pěvec. Mezi chovateli ptáků je oblíbený díky svému atraktivnímu vzhledu a melodickému zpěvu.

Pestrý papouščí jídelníček

Papoušci také něco zkonzumují. A jídelníček mají u Gabriely Havlíčkové opravdu pestrý.

„Dávám jim kvalitní směsi zrnin vhodné pro jednotlivé druhy. Také celoročně dostavají každý den porci ovoce a zeleniny. Červenou řepu milují. Krmím je i i exotickým ovocem, z něhož jim nejvíce šmakuje granátové jablko. Z ostatního ovoce milují jablka, hrušky, rybíz, angrešt, blumy a hroznové víno. Z bobulovin si nejvíce pochutnají na hlohu a jeřabině. V pestré stravě nesmí chybět také různé druhý travin. Velmi jim chutnají pampelišky. Papouškům se nesmí dávat avokádo, protože je pro ně jedovaté,“ uzavírá Gabriela Havlíčková.

