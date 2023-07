Představitelé torontské zoo prosí návštěvníky, aby gorilám neukazovali videa na telefonech. Gorily jsou z nich rozrušené a můžou narušovat vztahy v tlupě. Jeden z mladých samců dokonce začal vykazovat známky závislosti.

Gorilí mládě v zoo v kanadském Torontu | Foto: Profimedia/Rick Madonik/Toronto Star

U návštěvníků zoologických zahrad se začíná objevovat nový trend. Ukazují gorilám videa a fotky na obrazovkách svých telefonů. Na primáty to ovšem má negativní dopad. U některých z nich se v chování objevují změny proti normálu. Podle chovatelů z torontské zoo je nejhorší situace u mladého samce Nassira, upozornila kanadská televize CP24 .

Hrozí závislost

Pro gorily je důležitý kontakt s ostatními a proto potřeba omezit vystavení telefonům. Může totiž negativně ovlivnit jejich chování a vytvářet závislost. Představitelé zahrady se rozhodli situaci řešit umístěním cedulí k výběhu. Návštěvníkům vysvětlují, že některá videa mohou gorily rozrušit a ovlivnit vztahy v tlupě.

Pro chovatele je problematické, že nevědí, co lidé gorilám ukazují. „Je to jako když kontrolujete vaše dítě. Chcete vědět co sleduje a mít jistotu, že mu to nemůže neublížit,“ konstatovala vedoucí chovu Zoo Toronto Hollie Rossová pro CP24.

Podle ní by jeden z jejich gorilích samců, čtrnáctiletý Nassir, trávil všechen čas sledováním videí se zvířaty, kdyby mu to dovolili.

Mobilní telefony mají na gorily negativní vliv:

Zdroj: Youtube

Rossová zdůraznila, že opice mají právo žít co nejblíže standardům, které mají v divočině. Lidé tak svým chováním hatí snahu udržet výběh co nejvěrnější přirozenému prostředí. A nezhoršují život pouze gorilám, ale i chovatelům.

Když Nassira zaměstnanci potřebují vyfotit, aby mohl veterinář zhodnotit jeho zdravotní stav, primáta víc zajímá, co se děje na obrazovce a nedokáže vydržet chvíli v klidu. „Myslím, že je důležité, aby trávil čas se svou tlupou a žil jako gorila,“ komentovala Rossová.

Rvačka kvůli obrazovce

Obsah z telefonů může narušit vztahy mezi opicemi navzájem. Své o tom ví i zaměstnanci chicagské zoo Lincolnův park. Samec gorily nížinné napadl svého spolubydlícího, protože se díval do obrazovky jednoho z návštěvníků.

Situaci se rozhodli řešit instalací zábran, aby se lidé nedostali ke gorilám do blízkosti, ve které jsou opice schopné vidět obrazovku telefonu. „Nejlepší pro ně bude, když je prostě necháte být opicemi,“ řekl ředitel Lester E. Fisherova Centra pro studium a ochranu opic Stephen Ross pro Euronews.

Čtverce na displeji

Ne všude je vztah primátů k displejům problematický. V Japonsku jsou výzkumné ústavy, které se šimpanzi experimentují díky dotykovým obrazovkám. Vztah tamních šimpanzů s vědcem je na přátelské úrovni a jejich výběh imituje pralesy, ve kterých v přírodě žijí, tudíž nejsou negativně ovlivnění.

Výzkum se věnuje komplexní paměti. Při testu se na obrazovce objevují očíslované čtverce, které po chvíli zmizí. Opice následně zpaměti na čtverce klikají. Ani trénovaný člověk přitom v těchto testech není pro šimpanze soupeřem.

Aktuálně se tamní program přetváří, jelikož bývalý vedoucí programu Tetsuro Matsuzawa byl z výzkumu vyloučen za zpronevěru.