Čtyřicet let právě uplynulo od chvíle, kdy televizní diváky poprvé dojal příběh japonské holčičky Reiko a jejího věrného psa Gora. Na základě ohlasů nadšených diváků pak Československá televize seriál „Goro, bílý pes“ ještě několikrát zopakovala. Spatřit psa podobného hrdinovi z 80. let je však v Česku těžké. Plemeno Kishu-Inu je totiž vzácné.

Hlavní hrdina japonského seriálu Goro, bílý pes, plemeno Kishu proslavil po celém světě | Foto: Shutterstock

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Goro, bílý pes

* Diváci na seriál nezapomněli

* Japonský národní klenot

* Věrní psi

* Potřebuje pohyb

* Nejčastěji je bílý

Byl to právě nádherný bílý pes plemene Kishu-Inu jménem Aoi Rjú, který si zahrál v japonském seriálu titulní roli Gora a proslavil toto plemeno, které vyniká svojí vytrvalostí a věrností.

Jak uvádí web Filmová místa, seriál byl natáčen na autentických místech, takže filmový štáb projel Japonsko od severu ostrova Hokkaidó až po Tokyo.

Goro, bílý pes

Samotný příběh vypráví o dívence Reiko, která žije po smrti matky se svým otcem a psím kamarádem jménem Goro v Tokiu. Když jejího tatínka požádá přítel, aby mu pomohl ulovit nebezpečného medvěda, zůstane dívka doma sama. Na severu ostrova Hokkaidó, kam se otec vydá, zemře.

Připomeňte si píseň ze seriálu Goro - bílý pes:

Zdroj: Youtube

Proto se Rejko rozhodne svého milovaného psa, který ji jako jediný zbyl, najít. Zatímco se vydává napříč Japonskem za ním, Goro bloudí v horách a snaží se najít cestu k Reiko. Na svých cestách zažívají dobrodružství, při nichž není o nebezpečí ani o padouchy nouze.

Diváci na seriál nezapomněli

Z recenzí na webu ČSFD je zřejmé, že pamětníci na seriál z 80. letech vzpomínají rádi a s nostalgií.

„Moje dětství! Reiko Kitamori s její neslyšitelnou ultrazvukovou píšťalkou dabovaná Jitkou Molavcovou. Nezapomenutelně napínavý doják. Smutná dívka bloumající vesnicemi i městy. A nástrahami počasí, hladem a zlosyny zkoušený věrný pes na dlouhé pouti k milované paničce. A samozřejmě nezapomenutelná japonsko-anglicky zpívaná píseň v úvodních titulcích! Seděli jsme před obrazovkami jako přikovaní a hltali toto pro nás tehdy nesmírně zajímavé a exotické dobrodružství,“ vzpomíná uživatel s nickem kockodan.

Připomeňte si seriál Goro - bílý pes:

Zdroj: Youtube

„Být zmatený jako Goro před Tokiem. To bylo přirovnání, které ve své době zlidovělo. Zkuste se dnes zaposlouchat do úvodní znělky seriálu, kterou je možné na internetu najít, a jsem zvědav, kdo dokáže neuronit slzu nostalgie,“ dodává recenzent hvezdyn.

Kdo a jakou postavu daboval:

Reiko Kitamori - Jitka Molavcová

tatínek Reiko - Jaroslav Kepka

uprchlík Kódži Nišihara - Petr Štěpánek

detektiv Norijuki Jasutaka - Alois Švehlík

poslanec Jóiči Tózawa - Jiří Holý

zločinec Rjóiči Tanuma - Pavel Trávníček

zavražděný svědek Jukiči Nagajama - Svatopluk Skládal

studentka Satomi Hiraoka- Gabriela Osvaldová

nemocné děvče Kjóko Katase - Milena Steinmasslová

bratr Kjóko, Šinro Katase - Otakar Brousek ml.

hlas vypravěče Tacuja Jó - Jan Faltýnek



Nahrává se anketa …

„Dobrodružně romantický příběh o dívence Reiko hledající svého pejska sledoval v 80. letech každý doslova se zatajeným dechem. Příběhů o pejscích je dnes už samozřejmě mnoho, ale tento má v sobě přeci jen jistý punc nostalgie a takových zvláštních vzpomínek. Docela mě mrzí, že v Česku neexistuje Tv kanál, zaměřený na filmovou klasiku, aby se mohla takováto díla připomínat,“ svěřil se martin.stusak.9.

Japonský národní klenot

Plemeno Kishu-Inu, které Goro tak proslavil, je v rámci Evropy málo rozšířené. Pro Japonce je to ale národní klenot. Plemeno vzniklo ze středně velkých psů, kteří žili v Japonsku před sedmi tisíci let.

Vynikají v lovu i hlídání svých pánů. Česko se pyšní sedmi národními plemeny psů

Jak uvádí web chovatelské stanice plemene Kishu Inu, jako samostatné plemeno se vyvíjelo v hornatých oblastech Kishu (prefektury Wakajama a Mie). „Tito psi jsou používáni především při lovu divokých prasat, ale dříve byli užíváni i k lovu jelenů. Plemeno převzalo název oblasti, kde bylo chováno.“

Plemeno Kishu-Inu si svůj silný lovecký pud zachovalo a Japonci si u těchto psů cení především jejich obrovského nasazení a vytrvalosti při lovu.

Věrní psi

„Jsou velmi hrdí a samostatní a jakýkoliv dril nebo stereotyp je jim cizí. Kishu jsou naprosto věrní psi, jejich vazba na majitele a celou rodinu je obrovská. Jsou schopní udělat pro člověka cokoliv, plně se mu obětují. Změnu majitele by Kishu nesl velmi, velmi těžko,“ upozorňuje případné zájemce chovatelský web.

Počítat navíc musí s tím, že sehnat štěňátko tohoto raritního plemene není snadné. Kromě trpělivosti při čekání je třeba vzít v úvahu i vyšší pořizovací cenu, která se pohybuje od čtyřiceti tisíc korun výše.

Kishu-Inu spadá v České republice pod Klub chovatelů málopočetných plemen psů a ten také stanovuje podmínky přijetí do chovu.

„Japonsko bylo po celá staletí velmi izolovanou zemí a kvůli tomu nebyl Kishu vyvážen, ani křížen s jinými plemeny. Ještě v minulém století platil zákaz vývozu a jedinci tohoto plemene mohli být pouze darování. Plemeno bylo dokonce v roce 1934 prohlášeno za národní památku,“ uvádí web specializovaný na psí plemena WebforDog.

Potřebuje pohyb

Pokud jste gaučový typ a pobyt na čerstvém vzduchu vám moc neříká, měli byste se rozhodně poohlédnout po jiné rase. Kishu totiž pohyb miluje a potřebuje mít i dostatek prostoru.

„Kishu je velmi aktivní pes, který potřebuje zaměstnat, aby se nenudil. To by vám pak mohl ničit nejen zahradu, ale i její vybavení. Každý den to bude chtít delší procházku a klidně se můžete věnovat i některému ze psích sportů,“ upozorňuje webfordog.

Kishu díky své inteligenci zvládne nejen poslušnost. „Toto plemeno je velice vytrvalé, takže ideální je běh se psem neboli canicross. Vyzkoušet můžete také dogtrekking, který se vyznačuje náročnějšími podmínkami a větší vzdáleností. Ale se správným vedením zvládne i kishu agility a další kynologické aktivity,“ nabízí vhodné psí sporty pro toto plemeno portál WebforDog.

Nejčastěji je bílý

Kishu-Inu patří ke středním plemenům, pes má v kohoutku 52 cm a fena 49 cm, váží kolem dvaceti kilogramů. Dospívá kolem 1,5 roku a dožívá se 11 až 15 let. Má dobře vyvinuté svalstvo, silně stavěnou kostru, vztyčené uši a stočený nebo srpovitý ocas.

Kishu má rovnou drsnou srst s měkkou s hustou podsadou. Má samočistící schopnost, takže nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Stačí srst jednou týdně vykartáčovat. Barva srsti bývá nejčastěji bílá, ale vyskytuje se i sezamová a červená varianta.

Jako vyhazovač proti zabijákovi. Psi jsou i přesto proti vlkům účinnou obranou

Jde o poměrně zdravé plemeno, které není zatíženo dědičnými nemocemi. Objevit se mohou problémy s pohybovým aparátem, jako jsou různé deformity týkající se loketních či kyčelních kloubů. U Kishu se mohou objevit také problémy s očima, jako je vchlípené oční víčko, nebo alergie.

Japonská plemena se v dnešní době těší velké oblibě, ale právě Kishu není rozšířen tolik jako například Shiba nebo Akita Inu. K podobným plemenům, se kterými si lidé Kishu pletou, patří Hokkaido Ken nebo Shikoku Inu. Podobný je i bílý švýcarský ovčák.

Aby vám neunikly další zajímavé magazínové texty nejen o zvířatech, sledujte náš i Facebookový profil s názvem Deník Styl. Najdete ho tak, že si kliknete ZDE nebo na Facebooku do políčka vpravo nahoře „Hledejte na Facebooku“ zadáte spojení „Deník Styl“.

Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová