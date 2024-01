Zamračený, naštvaně působící výraz a zajímavě zbarvený kožíšek. I když je koček plný internet, Grampy Cat (česky Nevrlá kočka), byť neměla ušlechtilý rodokmen, se stala jednou z nejznámějších kočičích influencerek doslova přes noc. Na Instagramu měla Grumpy Cat více než dva miliony sledujících. Za sedm let, co žila, vydělala svým majitelům neuvěřitelných 2,3 miliardy korun.

Grumpy Cat měla 2,4 milionu sledujících na Instagramu. | Foto: Shutterstock

Grumpy Cat:

Hodně nevrlý výraz, kterým se Grumpy Cat od ostatních koček lišila a který vyvolával úsměv, ji předurčil stát se známou internetovou celebritou. I když zpočátku byli její majitelé podezíráni, zda jsou fotky vůbec skutečné. Pak už se ale videa s ní stala hitem. Objevila se v mnoha reklamách, cestovala po světě, vystupovala v televizi a zahrála si dokonce ve svém vlastním vánočním filmu.

Grumpy Cat

Grumpy Cat se narodila na jaře roku 2012 v Arizoně v USA a její majitelkou byla Tabatha Bundesen.

Tabatha Bundesen s Grumpy Cat:

Poté, co umístil bratr Tabathy Bundesen na internet několik fotografií kočky s naštvaným výrazem, změnil se život celé rodině.

„Na internetu okamžitě vznikly spekulace, že fotografie byly upraveny a kočka s takovým výrazem jednoduše nemůže existovat. Bryan Bundesen proto umístil na YouTube několik krátkých videí, která zachycovala výraz Grumpy Cat. Videa se stala okamžitě internetovou senzací a během několika hodin se rozšířila po celém světě,“ uvádí Wikipedia.

Na sociálních sítích vzniklo také jméno Grumpy Cat -Nevrlá kočka, které už slavné kočce zůstalo.

KVÍZ: Mainská mývalí, nebo britská modrá? Jak dobře znáte kočičí plemena?

Grumpy Cat se stala skutečnou celebritou. „Měla 2,4 milionu sledujících na Instagramu, 1,5 milionu na Twitteru, 8,5 milionu lajků na Facebooku a memy o ní byly na internetu všudypřítomné mezi lety 2012 a 2014. Grumpy Cat byla všude. Memy mají vždy charakteristický vzhled: její zamračený obličej,“ zveřejnil výčet sledujících magazín Wired.

Hravá kočka

Mrzutý výraz, který kočku proslavil, neměl s její povahou nic společného. Podle majitelů byla velmi hravá a mazlivá. „Výraz obličeje způsobil podle majitelky Tabithy Bundesenové kočičí nanismus, což je genetická porucha a podkus,“ uvedla BBC.

Pokud jde o plemeno, byla Grumpy Cat obyčejná domácí krátkosrstá kočka.

„V rozhovorech majitelé Grumpy Cat někdy navrhovali, že by mohla být částečně Peršan nebo Ragdoll. To není špatná sázka - perské kočky jsou jedním z nejstarších a nejběžnějších plemen. Mnoho dalších plemen, jako jsou ragdollové a exotičtí krátkosrstí, má také perské předky. Tyto kočky sdílejí něco důležitého s Grumpy Cat - krátký, plochý nos,“ uvedl web Catster, zaměřený na kočky.

Grumpy Cat:

„Měla také výrazný podkus, který může souviset s jejím zkráceným nosem nebo nanismem. Tyto dvě funkce spolupracovaly a dodaly Grumpy Cat její typický kyselý výraz,“ dodal Catster.

Slavná kočičí celebrita

„Grumpy Cat měla fanoušky i na vysokých místech – v roce 2016 byla čestným hostem při představení kočičího muzikálu Andrewa Lloyda Webbera Kočky na Broadwayi a bývalý americký prezident Barack Obama se o ní dokonce zmínil v projevu,“ uvedl Wired.

V roce 2012 získala Grumpy Cat titul Most Influential Cat. Její naštvaný výraz byl také jako stvořený pro meme – vtipné a ironické obrázky, které rychle zaplavily sociální sítě.

Naštvaná kočka se objevila na titulních stránkách časopisů, na mnoha reklamních předmětech, produktech i v televizních reklamách.



Rozesmutnila fanoušky

Grumpy Cat odešla za duhový most, když jí bylo sedm let a o jejím úmrtí informovala i světová média jako The Telegraph nebo BBC. Zemřela po komplikacích z infekce močových cest v květnu roku 2019.

„Dle jejího manažera vydělala svým majitelům za svůj život v přepočtu 2,3 miliardy korun. Její majitelé zmínili miliony lidí po celém světě, které Grumpy Cat dokázala rozesmát i v těch nejtěžších chvílích. Zpráva o jejím odchodu se objevila na Instagramu s poznámkou, že v myšlenkách svých fanoušků bude dál,“ uvedl web U kocoura doma.