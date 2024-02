V dávné minulosti provozovala Iva Kmochová ze středočeských Vitic útulný zverimex v Praze. V období, kdy se ale na trh s produkty pro zvířata vrhly supermarkety, řetězcové prodejny pro chovatele a hobbymarkety, musela s tímto malým podnikem skončit. Její srdovkou ale i nadále zůstal chov želv. Doma je mají s manželem umístěné ve skleníku, přes zimu je pak ukládají do altánu. Želvy jsou podle ní ,co se strasti o ně týče, nenáročné. A navíc jsou vhodné jako domácí mazlíčci i pro alergické děti.

Želvy chová Iva Kmochová na zahradě ve skleníku. Má jich tisíce. | Foto: Se svolením Ivy Kmochové

„Na chov želv nepotřebujete skoro žádnou energii, což je v dnešní době naprosto super. Hlavně v zimě, kdy se ukládají ke spánku s nimi není vůbec žádná práce. Je ale pravda, že když snášejí vajíčka, tak jsem s nimi od rána až do večera. A to trvá vždy asi dva měsíce,“ říká Iva Kmochová ze středočeských Vitic. Mláďat prý má okolo 1300 a dospělých na stovky.

S manželem je chovají na zahradě ve skleníku, kde pro ně vybudovali výběhy.



Jak želvy snášejí vejce

Želvy podle chovatelky snášejí vejce tak, že zadníma nohama vyhrabou díru, do které nakladou vajíčka.

„Musím je hlídat a když vidím, že začínají snášet, tak si k nim zapíchnu kolík. Až se vykladou, tak vajíčka vyhrabu a seberu. Hrozí totiž, že by do snůšky mohla začít klást další želva a vajíčka tak rozbít,“ vysvětluje svoji letní šichtu.

Vajíčka podle ní navíc potřebují stálou teplotu. Když se v létě ochladí pod 10 stupňů Celsia, tak by se želvičky nevylíhly. Pro tyto případy má přichystaný inkubátor.

Chov želv je nenáročný, ale na pár věcí je nutné si dát opravdu pozor.Zdroj: Se svolením Ivy Kmochové

Co chutná želvám? I pampeliškové listy a rukola

„Želvy žerou zelené. Ale ne trávu, takže pást se určitě nebudou. To by snad raději pošly. Šmakují jim pampeliška, jetel a všemožné plevele. V zimě si pochutnají na salátech bez dusičnanů, jako jsou polníček, rukola, baby salát, římský salát a samozřejmě ovoce,“ vypočítává Iva Kmochová vhodnou stravu.

Pokud chcete začít chovat želvu, budete podle Ivy Kmochové potřebovat terárium s žárovkou pro přitápění a druhou s UV spektrem. Když je venku teplo, můžete ji umístit na zahradu.

„Musíte pro ni udělat jednoduchý výběh. Hrozí totiž, že uteče, zahrabe se a už ji nenajdete. Výběh by měl být vyroben z palisád či obrubníků, aby za ohraničení nebylo vidět. K tomu jí udělejte nějakou pěknou boudičku, do které si může zalézt,“ radí zkušená chovatelka.

Od jara do podzimu tak může být podle ní želva venku.

Zazimování v altánku v banánových bednách

Zazimovat ji můžete v boudičce ve výběhu, pokud ale udeří příliš velký mráz, tak by bylo vhodné přitopit.

„Já je dávám do banánových beden a v altánu udržuji stabilní teplotu 5 stupňů Celsia. Želvy do pěti let můžete zimovat dokonce i v lednici v šuplíku pro zeleninu. Je tam ideální vlhkost a teplota,“ překvapuje zajímavým tipem.

Na co si dát při chovu želv pozor

Ale pozor! Želvu nikdy nedávejte do lednice přímo z terária. Nejprve musíte snížit teplotu a poté, až usne, ji přenést do lednice. Probouzet ji pak musíte také postupným zvyšováním teploty. Zkrátka musíte vytvořit podmínky, jaké má v přírodě. Zní to možná komplikovaně, ale podle chovatelky to není vůbec složité.

Želvu si u Ivy Kmochové můžete pořídit zhruba za 1000 korun, vybavené terárium od 3 do 4 tisíc.

„Lepší je mít želvičky rovnou dvě. Není to samotářský tvor. Želvy jsou výborným společníkem pro alergické děti. A chov navíc téměř nic nestojí. Želva nepotřebuje speciální výživu ani vitaminy. Jediné, co je nutné přidávat, je vápník. Ten jí můžete dodat ve skořápkách. A jako podestýlku zvolte hobliny, které rovněž nejsou drahé. Při správné péči se může želva dožít i 100 let. Když tedy koupíte svému dítětického mladou želvu, bude ji nejspíše dávat do dědického řízení,“ směje se Iva Kmochová.