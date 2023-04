Jak poznám, že má můj pes zvýšenou teplotu? To je jedna z nejčastějších otázek, kterou slyší veterináři ve svých ordinacích. Je obecně známo, že pes má čenich studený a vlhký a zvýšená teplota se dá naměřit, pokud je nosní houba teplá a suchá. To ale nemusí být zcela pravda. Jak zjistit, zda má pes horečku a jak se při tomto zjištění zachovat, radí odborník na psí výživu Jiří Švihálek.

Pes. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Majitelé psů by měli vědět, že teplota zdravého zvířete je vyšší než u člověka. Pokud má tedy pes teplotu 38,5 °C, není třeba se obávat. Průměrná teplota bývá 37,5 – 39 °C. Navíc platí, že menší plemena s rychlejším metabolismem mívají tělesnou teplotu vyšší než velká plemena. Obecně má zvýšená teplota rozmezí 39 °C – 39,9 °C. Teplota u psa s hodnotou vyšší než 40 °C už je příznak obvykle nebezpečné horečky.

Epilepsií mohou trpět i mazlíčci. Při správné léčbě se jí není třeba obávat

Známou pomůckou je měření teploty u psa pomocí jeho čenichu. To ale může mást. Psí čenich může být suchý a teplý, i když třeba pes hluboce spí. Pokud se nám tak psí nos zdá horký, je třeba teplotu změřit ještě jiným způsobem.

A nejsnazší je způsob, který používají veterinární lékaři v ordinacích, tedy změřit teplotu pomocí digitálního teploměru rektálně. A to ideálně ve dvou, kdy jeden člověk přidržuje psa u hlavy a druhou rukou podpírá břicho, aby si pes nemohl sednout, a druhý měří. Ačkoli se to může zdát nepříjemné, pro psa takové měření neznamená žádný stres ani bolest.

Zdroj: Youtube

Nikdy nepoužíváme na měření teploty u psa skleněný teploměr, mohlo by dojít k vážnému poranění. Na trhu jsou také k dostání psí ušní teploměry. „Měřící část tohoto typu teploměru lehce zasunete do zvukovodu psa. Je to jistě příjemnější, ale dražší řešení, bezdotykové teploměry se pro měření teploty u zvířat nehodí,“ uvedl odborník.

Důvodů horečky může být víc

Horečka u psů může mít mnoho příčin. Mezi ně patří například infikované rány po kousnutí a škrábnutí, vážné zubní a orgánové infekce či probíhající celkové virové nebo bakteriální onemocnění. Horečka u zvířat může nastat i po intoxikaci nebo jako reakce na očkování, přehřátí či z vážných psychických potíží, jako třeba šok, nechutenství a podobně.

„Zvýšená teplota, nebo horečka naznačuje, že v organismu probíhá patologický proces, proti kterému se tělo brání, je proto vhodné co nejdříve navštívit veterinárního lékaře,“ upozornil Švihálek.

Otravy mohou být u zvířat fatální. Nebezpečí číhá jak venku, tak i doma

Existuje prevence? To vzhledem k množství možných příčin nelze konkrétně říci.„Je ale možné dlouhodobě podporovat imunitní systém tak, aby se v případě kontaktu s infekcí uměl pejsek lépe bránit rozvoji zánětu. K tomu jsou ideální například probiotika a probiotika ve formě doplňků potravy či přímo granulí s přídavkem probiotik. Na našem trhu jsou ale například i probiotické jogurty pro psy,“ řekl Švihálek.

„Pamatujte, že pravidelná a dlouhodobá podpora imunitního systému vašeho psa může ušetřit peníze a čas strávený ve veterinární ordinaci,“ uzavřel.