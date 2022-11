Fena je březí přibližně 64 dní. To, že čeká štěňata, lze zjistit na ultrazvukovém vyšetření, které se dělá zhruba po prvních třech týdnech od krytí. Zkušený veterinář nebo chovatel dokáže později stanovit březost také pohmatem a majitel si časem jistě všimne i změny chování své feny a později i zvětšování jejího břicha. Někteří chovatelé provádějí také rentgenologické vyšetření před porodem, aby věděli, kolik štěňat se má narodit, a byli na to připraveni. Názory na toto vyšetření jsou však rozporuplné.

Zachraňují životy druhých. Psích dárců krve přibývá, pomáhají po celé republice

Co se týče samotné péče o březí fenku, v první polovině březosti ji nemusíte příliš omezovat v pohybu ani v aktivitách. S tím vyčkejte až do druhé poloviny březosti. V tu dobu také začněte pomalu zvyšovat denní krmnou dávku a přecházet na granule pro březí a kojící feny, neboť jsou výživnější.

Důležité je fenku nepřekrmovat, protože nadváha s sebou přináší různá rizika (hlavně u porodu).

Vybrat správné místo

Zhruba dva týdny před porodem je vhodné fenku začít zvykat na místo, kde bude rodit. Někteří chovatelé doporučují například nepoužívaný sprchový kout, do kterého rozloží měkké deky – snadno se pak takové místo udržuje. Jiní dávají přednost nafukovacímu dětskému bazénku s okraji, ze kterého štěňata nevylezou a je měkký. Prodávají se také různé plastové koše jako pelíšky, které se rovněž dobře omývají.

Značná část chovatelů používá porodní bednu, kterou si koupí, mnozí si ji vyrobí sami – návodů je na internetu celá řada. Hodí se i pro odchov štěňat. Je obvykle čtvercová nebo obdélníková, má hrany, přes které fena pohodlně přejde, ale štěňata je nepřelezou (případně ji můžete opatřit dvířky).

Také se velmi doporučuje uvnitř po stranách připevnit lišty, a to tak, aby dosahovaly do vzdálenosti patnácti centimetrů od stěny a byly zhruba patnáct centimetrů od země. Je to z toho důvodu, aby se štěňata mohla pod lišty schovat a fena je nezalehla. Důležité je, aby se fena v porodním místě cítila bezpečně a nerušeně.

Zdroj: Youtube

Pokud máte doma další psy a zvířata, je vhodné jim s blížícím se termínem porodu zamezit přístup k porodnímu místu, aby fena ze stresu porod nezdržovala a měla klid. Počítejte s tím, že si bude svá štěňata chránit a může trvat i čtyři týdny, než k nim pustí jiné psy v domácnosti nebo cizí lidi. Vám jako majiteli by však měla plně důvěřovat, pokud máte dobrý vztah.

Porod se blíží

Nastal den D. Fenka je znepokojená, popochází po místnosti, schovává se, hrabe si v porodní bedničce, trhá v ní kusy hadrů, olizuje si mléčné žlázy a rodidla. Přibližně 12 až 36 hodin před porodem klesá její tělesná teplota o 1 až 1,5 °C. Doporučuje se proto jí poslední týden před porodem měřit každý den teplotu v konečníku.

Cukrovkou trpí i domácí mazlíčci. Neznamená smrt, nezbytný je však pevný režim

Na fence je znatelně vidět, že se jí začínají propadat břišní stěny, objevuje se hlenovitý výtok z pochvy, zrychleně dýchá, otáčí se k bříšku, střídavě vstává, točí se a zase ulehá. Tato přípravná fáze může trvat i 6 až 12 hodin. Z fenky následně odtéká plodová voda, průhledná, bez zápachu.

První štěně by se mělo narodit do 10 až 30 minut po odtečení plodové vody. Nejdéle však do dvou hodin, jinak může být něco špatně a je lepší zavolat veterináři a domluvit s ním další postup.

Co mít nachystané

Vždy je ideální, když máte někoho k ruce, kdo vám při porodu pomůže – nejlépe, aby ho fenka dobře znala a měla k němu důvěru. Dále doporučuji připravit si tyto věci: hodinky, sešit, propisku a digitální váhu – abyste si mohli zaznamenávat čas narození štěňat, pohlaví, váhu a další údaje.

Váhu je pak dobré sledovat i v průběhu růstu štěňat, abyste měli přehled, zda správně přibývají.

Psi v sobě. K zastavení rvačky může pomoci i studená voda, radí odborník

Nachystejte si i odsávačku – kdyby bylo některé štěně zalknuté plodovou vodou – a barevné obojky (stuhy, pletené šňůrky) na označení štěňátek, abyste věděli, které je které.

To se hodí hlavně u jednobarevných štěňat. Potřebovat budete také velké množství utěrek a hadříků, a to na očištění štěňátek, ale i na podložení feny, aby neležela v mokrém. Hodit se bude rovněž: koš nebo mísa na placenty; košík vystlaný hadříky na občasné odložení štěňat, zatímco fena rodí; termofor, do kterého dáte teplou vodu a ohříváte jím štěňátka v čase, kdy jsou v košíku mimo matku; vodítko na vyvenčení fenky v průběhu porodu (pokud to vyžaduje). Vodítko je dobré použít i na vlastní zahradě, aby fenka nezaběhla do křoví a nezačala rodit tam. Nezapomínejte na dostatek pitné vody pro fenu a také si dejte k ruce nabitý telefon a číslo na veterináře.

Interval mezi jednotlivými štěňaty může být 30 minut až dvě hodiny. Pokud se vám něco nebude zdát, nebojte se zavolat veterináři a poradit se s ním. U některých plemen, jako je například mops, nemusí být porod lehký kvůli velkým hlavám štěňat – ty se mohou v porodních cestách zaseknout a pak je nutné rychlý zásah zkušené osoby, nejlépe veterináře, který může v nejvyšší nutnosti feně provest císařský řez.

Průběh porodu

Jakmile fenka vypudí plod, začne jej jemně čistit a olizovat. Je dobré jí pomoci s pupeční šňůrou a nehty na prstech ji uštípnout přibližně dva centimetry od bříška, nebo pupeční šňůru fence přidržet, aby ji při překusování příliš nevytáhla či neukousla v přílišné blízkosti u bříška štěňátka, a tím je neohrozila. Zároveň je dobré mít přichystanou režnou nit, případně zubní nit, kterou můžeme pahýl pupeční šňůry podvázat, aby z něj štěňátko nekrvácelo.

Jakmile bude štěně očištěno, můžeme je přiložit fence ke strukům, aby se mohlo napít mléka. Očišťujeme měkkým hadříkem – otřeme čumáček, aby mohlo volně dýchat, a vytřeme štěně do sucha.

Zdroj: Youtube

V čase, kdy jdou na fenku další stahy a je na cestě nové štěně, bývá někdy dobré ostatní štěňátka na chvilku odebrat a umístit je do vystlaného košíku v blízkosti feny. Je to z toho důvodu, že když začne znovu nemotorně popocházet, zvedat se, otáčet se a uléhat, mohla by je pošlapat. Pokud má fenka tendenci požírat placenty, je to přirozený pud a podporuje to stahy dělohy. Ovšem při vyšším počtu štěňat je vhodné nechat ji, aby sežrala maximálně dvě až tři a další vyhodit. Při větším množství sežraných placent se totiž může fence značně přitížit. Také byste měli placenty počítat, abyste získali jistotu, že vyšly všechny – zadržená placenta může nadělat velkou paseku, až sepsi.

Po porodu

Po porodu fenku vyvenčete, omyjte jí genitálie a usušte. Že porod skončil, poznáte podle toho, že se zklidní, intenzita stahů se postupně sníží, fenka bude spokojeně odpočívat se štěňaty. Můžete jí podat lehce stravitelné krmivo. Porodní bedničku rychle vyčistěte a povlečte suchými podložkami či dekami. V dalších hodinách nechte matku odpočívat, štěňátka si ji najdou sama.

Fenka se bude následující tři až čtyři týdny čistit – jedná se o normální proces, podobný šestinedělí u žen. Zhruba do tří týdnů bude schopná o štěňata pečovat téměř zcela samostatně (kromě výměny znečištěných dek), následně je vhodné začít štěňata přikrmovat, podávat jim můžete rozmočené granule pro štěňata nebo třeba masové kaše.