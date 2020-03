V době od března do května můžeš v přírodě potkat mláďata všemožných divokých zvířat. Například roztomile pruhovaná selátka divočáka. Samice (říká se jim bachyně) prasete divokého je přivádějí na svět nejčastěji během dubna nebo května, ale občas se jim to podaří už v březnu. Jedné bachyni se jich obvykle narodí 8 až 12. První dva týdny je prasečí máma kojí v pelechu, který jim vystlala trávou a větvičkami. Když děcka po dvou týdnech trochu zesílí, bere je máma na procházky po okolí. A to je doba, kdy je můžeš v přírodě potkat, ovšem v takových případech si musíš dávat velký pozor!

STÍNKY A SVINKY

Když venku odvalíš velký kámen, tak pod ním dost pravděpodobně najdeš podivné tvory se spoustou nožek. Bude to nejspíš stínka obecná nebo její příbuzná svinka obecná. Možná ti bude připadat, že to jsou jen takoví divní brouci, ale ve skutečnosti jsou to malí korýši. To znamená, že jsou to příbuzní krevet a krabů. Ostatně, tělo jim chrání podobný pevný krunýř. Svinky a stínky mají rády tmavá a vlhká místa a nejaktivnější jsou v noci. Chutnají jim tlející rostliny a mrtví živočichové, prostě se řídí heslem: kde to hnije, tam to žije.

Prasečí mláďátka jsou roztomilá, ale rozhodně se k nim nepřibližuj, naopak, raději od nich běž co nejdál. Jejich máma je totiž hlídá jako oko v hlavě a je připravená je tvrdě bránit. V tu chvíli končí všechna legrace. Prasečí maminka váží přes 150 kilo, umí se rozeběhnout rychleji než Usain Bolt a je vyzbrojená ostrými kly a mohutnými řezáky. Kdyby měla pocit, že její mláďata ohrožuješ, může na tebe zaútočit a vážně tě zranit (a v krajním případě i zabít). Nebo udělá totéž tvému psovi, pokud se bude o mláďata příliš zajímat, takže si ho při setkání s mláďaty divočáka rychle zavolej. Jinak divoká prasata na člověka neútočí, naopak se mu snaží vyhýbat. Agresivní bývají pouze matky s mláďaty a pak kanci, které například zranil myslivec.

STRAKAPOUD VELKÝ

Zjara ho uslyšíš už zdálky. Tenhle pestře zbarvený pták, který dorůstá velikosti až 23 centimetrů, se v tomto ročním období ohlašuje bubnováním do větví. Tím sděluje světu, že tady je jeho teritorium. Strakapoudi mají rádi lesy se starými stromy, ale i letité sady a městské parky. Strakapoud velký TAKÉ umí bleskurychle vystrčit jazyk čtyři centimetry ven ze svého zobáku. Strakapoudi klovou zobákem do dřeva a kůry stromů a hledají uvnitř larvy hmyzu, které svým dlouhým jazykem chytají a polykají.

Od ledna do března probíhají v lesích (ale někdy i v městských parcích) liščí námluvy. Během nich na sebe roztoužené liščí slečny a mladíci volají zvláštním chraplavým štěkotem. Když se potkají a padnou si do oka, zůstanou spolu už napořád. Je to tak, lišky jsou romantici. Výsledek takové lásky se projeví obvykle v dubnu nebo květnu, kdy se liščí mámě narodí 5 až 8 mláďat. Ta jsou nejprve slepá a čtyři týdny se nehnou z rodné nory, kde je máma krmí mateřským mlékem. Pak je rodiče pouštějí ven hrát si před norou a učit se základy lovu. Hlídá je máma, zatímco táta shání rodině potravu. Během této doby máš největší šanci liščata zahlédnout. Ale je to veliká vzácnost. Skutečné lišky mají s „kmotrou liškou“ z pohádek jedno společné – jsou velmi chytré. A tato chytrost se projevuje mimo jiné tím, že si dávají dobrý pozor, aby žily nepozorovaně. Umí se výtečně skrývat.

JIDÁŠOVO UCHO

Jestli uvidíš někde v lese větev, na které roste velké ucho, tak si z toho nedělej hlavu. Nejspíš to bude jidášovo ucho neboli boltcovka. Tato houba roste v lesích od března až do listopadu (ale můžeš na ni občas narazit i v zimě) vždy po vydatném dešti. Stačí pár dobrých lijáků a tyhle uši zničehonic vyskáčou na spadlých větvích a mrtvých stromech. Jidášovo ucho se používá v tradiční čínské medicíně jako lék.

Mezi březnem a květnem se také rodí mláďata muflonů neboli muflončata (tak se jim skutečně říká). Muflon je velký asi jako ovce a samce poznáte podle mohutných, fešácky zahnutých rohů. V Česku nyní žije více než třetina všech muflonů světa a tak potkat muflonici s muflončaty nemusí být velký problém. Velká stáda jsou například v zámeckém parku v Židlochovicích na jižní Moravě, na Broumovsku nebo i v okolí Thomayerovy nemocnice v Praze, kam se chodí procházet celé zástupy muflonů z nedalekého Krčského lesa. A své děti berou s sebou.