Dny se prodlužují a spíše než mrazy už bývají standardem vyšší teploty. Jaro je tady a s domácími mazlíčky je třeba se na něj připravit. Letošní zima byla dlouhá a chladná, organismus psa tedy může být unaven. Může postrádat potřebné vitamíny, které mu dodávají živiny a energii. Psa je proto třeba na dlouhé procházky pozvolna připravit a zpočátku to nepřehánět. Zároveň je nutné dávat pozor na možné hrozby, které spolu s jarem přicházejí. Deník přináší souhrn nejdůležitějších doporučení.

Pokud se se svým psím miláčkem pohybujete ve vyšší trávě, pořádně ho po návratu domů prohlédněte. Sezona klíšťat totiž pomalu začíná. | Foto: Shutterstock

Největší nebezpečí na psy číhá ve vysoké trávě. Tam totiž na svého hostitele čekají klíšťata, která mohou být infikovaná. Zvíře je proto potřeba před parazity včas ochránit. „Je vhodné začít dle počasí v jarních měsících a pokračovat s ochranou do podzimu. V případě blech je někdy nutná celoroční ochrana. Závisí na typu prostředí, kde náš miláček žije, a zda má možnost se s blechami celoročně potkat,“ uvedla veterinářka Pavlína Frajerová.

Na trhu jsou k dostání antiparazitní obojky, pipety, spreje, šampony či tablety. Veterináři se většinou shodují, že nejlepší jsou antiparazitika s repelentními účinky. „Přípravky s repelentními účinky klíšťata zabíjejí ještě předtím, než se stihnou přisát. Nedojde tak k přenosu některého z nebezpečných onemocnění,“ vysvětlil veterinář Radek Protiva výhody vnější aplikace antiparazitik.

Třeba tablety repelentní účinky nemají. Těší se však oblibě díky jejich jednoduché aplikaci a dlouhodobému fungování. Nevýhodou je, že se klíště nebo blecha musí zakousnout, aby proti nim antiparazitikum zapůsobilo.

Některé přípravky psa ochrání hned před několika druhy parazitů najednou. Antiparazitika je také nutné volit podle druhu zvířete, někdy také stáří a podle velikosti, zejména u psů. Zda je konkrétní antiparazitikum vhodné pro psa, nebo kočku, je vždy uvedeno na obalu, případně v příbalovém letáku.

Na jaře se v přírodě rodí spousta mláďat vysoké zvěři, ježkům, zajícům nebo také divokým prasatům. Fatálně by mohlo pro mazlíčka skončit setkání s bachyní, která by chránila svá selata. Samice divokých prasat přivádějí své potomky na svět nejčastěji během dubna a května. Jedné se obvykle rodí 8 až 12 mláďat. S nimi se první dva týdny zdržuje v pelechu z trávy a větviček, pak vyráží na procházky po okolí.

Bachyně, která chrání svá selata, může být velmi nebezpečnáZdroj: se svolením Městské lesy HK

Napadení divokým prasetem není časté, lidem se totiž snaží vyhnout. Pokud jde ale o bachyně s mláďaty, které mohou mít pocit, že je člověk nebo pes ohrožuje, mohou zaútočit. Bachyně, která může vážit kolem 150 kilogramů, svými kly a zuby dokáže způsobit velmi vážná zranění, nebo dokonce smrt. Agresivní mohou být také kanci postřelení myslivcem.

Zranění však v přírodě může způsobit naopak i pes jinému zvířeti. Malí zajíci, selata, ježčata, liščata nebo srnčata potřebují klid a pocit bezpečí. Volně pobíhající psi je mohou vylekat, nahánět, případně i zranit nebo usmrtit. Pokud má pes tendence zvěř honit a nedá se odvolat, je třeba jej mít i při procházkách v lese pro jistotu na vodítku.

Srst vyčesávejte pravidelně

Po zimě dochází u psů k výměně srsti. Na řadu by proto mělo přijít pravidelné vyčesávání. Psovi tím pomůžete udržet krásnou srst. Navíc česáním odstraníte i odumřelé kožní buňky, které mohou způsobovat alergické reakce u lidí. Vyčesávání má benefity i pro člověka, doma budete mít méně chlupů. Krásné srsti ale docílíme především vhodnou stravou s vysokým obsahem masa, minerálů, bílkovin a vitamínů.

„Pro lesklou a zdravou srst je dobré dávat do krmiva i omega mastné kyseliny. Hlavním zdrojem omega 3 mastných kyselin jsou ryby nebo speciální psí oleje, které se přidávají ke krmivu. Dobrou volbou je například lněný olej. Ten podporuje elasticitu a pružnost pokožky a zároveň i zdravou a lesklou srst. Pokud má pes potíže s kůží či nehezkou srstí, můžete mu zkusit dát i speciální pivovarské kvasnice, které pomáhají k regeneraci pokožky,“ řekl odborník na výživu psů Jiří Švihálek.

Někteří psi se v přírodě především na jaře rádi pouští do čerstvé trávy. Čistí si jí totiž žaludek a střeva. Je třeba však dávat pozor na to, aby nebyla chemicky ošetřena, což by psovi mohlo způsobit velké zdravotní potíže. Stříkána bývá v městských parcích a zahradách.

Jaro je také postrachem alergiků a i psi mohou být alergičtí na pyl. Nejčastěji nastupuje atopická dermatitida, psi se pak častou drbou. Svědění může být projevem řady jiných alergií, proto by měl diagnózu určit veterinář.