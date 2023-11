Známý francouzský fotograf a kameran JC Pieri, který fotí divoká zvířata, obyvatele exotických míst i nádhernou krajinu, sdílel na svých sociálních sítích dojemné video. Už několikrát se podělil o zábavné momenty se šimpanzi z organizace Papaye International, která se stará o osiřelé opice a o oběti pytláctví. Jeho nové video se šimpanzím kamarádem však bere dech.

Nádherný moment sdílel fotograf a kameraman JC Pieri. | Foto: Shutterstock

Fotograf a kameran JC Pieri procestoval kvůli reportážím více než sedmdesát zemí světa. Kromě nádherných fotografií zvířat sdílí také krátká videa, která jsou tak dechberoucí, že ho na sociálních sítích sleduje téměř milion lidí.

Nadchl miliony lidí, šimpanz ale zažil hrůzy

Video se šimpanzem však jen na instagramu Francouze JC Pieriho lajkovaly už přes čtyři miliony sledujících. V čem je tak výjimečné?

Šimpaz z videa je pod ochranou společnosti Papaye International, která se stará o zvířata, která jsou osiřelá nebo doplatila na řádění pytláků.

Fotograf a kameran JC Pieri v Namibii:

„Interakce těchto šimpanzů s lidmi je podmíněna pouze jejich záchranou a učením až do jejich vypuštění na bezpečné místo v přírodním parku. Tam velmi snadno a velmi rychle znovu získávají své nezávislé instinkty,“ vysvětluje JC Pieri.

„Je proto velmi důležité zdůraznit, že toto inteligentní, citlivé zvíře je a zůstává divokým zvířetem. Není to hračka, plyšák ani mazlíček. A i když na fotkách a ve videích je bytost, která vyhledává hry a mazlení, nesmíme zapomínat, že na jejich zotavení se podílejí dobré lidské duše. Dělají to proto, aby se šimpanzům vrátila důvěra v život poté, co utrpěli to nejhorší. Zažili opravdu hrůzu, všichni dorazili na místo traumatizovaní, nemocní nebo zranění,“ zdůrazňuje fotograf JC Pieri.

Chcete adoptovat psa z útulku? Na co si dát dobrý pozor, než si psa vezmete domů

Je známé, že šimpanzi patří mezi zvířata, která se umí učit za pomoci zkušeností. Dovednosti dokážou od jiných prostě odkoukat. Šimpanzí sameček na videu první použije fotografovy ruce k tomu, aby se z nich napil jako z misky. To je velmi zábavné. Ale potom ukáže, že se naučil i něco jiného. „Byl to dechberoucí moment, neuvěřitelný okamžik,“ uvádí k videu JC Pieri.

Poté, co šimpanz spojil jeho dlaně, nabral do nich vodu jako do misky a napil se, totiž udělal neuvěřitelnou věc - fotografovy ruce důkladně umyl.

Podívejte se na roztomile dojemné video.

Video se spustí po kliknutí na fotku:

Zvířata nás učí laskavosti, zní na sítích

„Tohle mě opravdu zahřálo u srdce,“ píšou mnozí ze sledujících v komentářích u videa. A další sledující, Jarod Chronister, dodává: „Tohle malé stvoření má lepší způsoby než většina lidí.“

„Nyní nás zvířata učí laskavosti. Opravdu jsem jen zíral na toho miláčka!“ komentuje jeden z obdivovatelů krátkého videa.