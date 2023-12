Mláďata ježků, zajíců, srnek a dalších zvířat, ale i dravci nebo pěvci. To jsou běžní pacienti, kteří končí v záchranných stanicích. Z celkově přijatých zvířat mláďata tvoří asi třetinu, stanice navíc letos zaznamenaly historický rekord přijatých zvířat, a to 31 473. Kvůli obrovskému počtu zvířat v nouzi se však stanicím nedostává peněz nutných pro kvalitní pomoc, ochránci přírody proto i letos před Vánoci vyhlásili sbírku.

Zvířat ve stanicích přibývá hlavně kvůli lidské činnosti a infrastruktuře. Vrátit do přírody se podaří více než polovinu zvířat, to však pro pracovníky znamená 24hodinovou péči. Další ale zůstávají v péči stanic do konce života.

„V letošním roce jsme zaznamenali významný nárůst počtu zvířat přijatých do našich záchranných stanic. Současně se výrazně zvýšily náklady spojené s péčí o ně – stoupají výdaje na pohonné hmoty pro přepravu zvířat, energie pro provoz stanic, krmení a léky nezbytné pro uzdravení a rehabilitaci zvířat,“ uvedl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Doplnil, že vánoční sbírka Ježíšek pro zvířata stanicím v pokrytí rostoucích nákladů významně pomáhá a zajišťuje, aby mohly efektivně fungovat i na počátku nového roku. „Vánoční sbírka apeluje na odpovědnost a štědrost, aby se záchranné stanice mohly i nadále věnovat své neocenitelné práci. Příspěvek do sbírky pomůže zvířatům v nouzi a dá jim šanci na nový život,“ zdůraznil Stýblo.

Každoročním cílem kampaně je vybrat dva miliony korun. Na dárcovské webové stránce www.jezisekprozvirata.cz může snadno přispět každý milovník zvířat.

I v útulcích pro opuštěná zvířata se mohou spoléhat na dary od lidí s dobrým srdcem. V mnoha z nich pořádají každoročně před Vánocemi dny otevřených dveří a sbírky dárků pro zvířata. Pod stromečkem tak končí nejčastěji krmivo, pamlsky nebo čisticí prostředky pro potřeby zaměstnanců, potřeba bývají také steliva, antiparazitní pipety či obojky, kancelářské potřeby nebo různé klece či plastové kočičí záchodky.

Pokud si dárce není jistý, co v konkrétním útulku pomůže nejvíce, nic nezkazí zasláním peněz na bankovní účet daného zařízení. Stále také běží největší sbírka pro útulky v Česku Den zvířat na webu www.denzvirat.cz, která symbolicky odstartovala na Mezinárodní den zvířat 4. října a finišuje koncem roku. Následně se výtěžek rozdělí mezi 129 útulků napříč Českem.

Pomoc ocení i zoologické zahrady

Pomoc ocení také pracovníci zoologických zahrad. Ve většině z nich uvítají, když návštěvníci přinesou suché pečivo, zeleninu, ovoce, zrní, oříšky, piškoty, případně i psí nebo kočičí konzervy. Zvířata jimi nemají krmit sami, ale odevzdat je u vstupu.