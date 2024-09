Zoufalá situace, pocity marnosti a beznaděje. S podobnou nástrahou přírody se zvířecí záchranáři desítky let nesetkali. Někteří hovoří o jistém druhu apokalypsy. Mladé jiřičky a vlaštovky z poslední snůšky, které neodletěly včas do tepla, uhynuly. Zabil je hlad, déšť a zima.

„Nic podobného nepamatuji. A to tuhle práci dělám už od roku 1990. Lidé nám volali ze všech koutů našeho regionu. Hlásili desítky umírajících ptáků, které zaskočilo rychlé ochlazení, náhlý úbytek potravy v podobě hmyzu a samozřejmě i vytrvalý déšť. Mladé jiřičky pak uhynuly ve velkém,“ říká Pavel Moulis vedoucí záchranné stanice živočichů ZO ČSOP Rokycany.

Boj lidí i zvířat proti počasí

Řada lidí se snažila zoufalým ptáčkům pomoct. Zahřívali je, brali si je domů, sušili, krmili a prosili zvířecí záchranáře o pomoc.

„Jeden den jsem šest hodin jezdil po celém okrese a vyzvedával si u lidí jiřičky. Do záchranné stanice jsem jich dovezl asi sedm desítek. Snažil jsem se je vypiplat, ale je to tak trochu boj s větrnými mlýny. Přežilo jich pět,“ dodává Moulis s tím, že pětici přeživších opeřených šťastlivců už vypustil zpátky na svobodu do přírody.

Proč stovky ptáků zemřely

Dlouho bylo teplo. Mladí nezkušení ptáci zde zůstali a neodletěli do teplých krajin. To byl začátek této zvířecí apokalypsy. Pro jiřičky i vlaštovky je totiž smrtící kombinace mokra, zimy a hladu.

Vytrvalý déšť, který předcházel přírodní katastrofě v podobě povodní, dal zabrat nejen lidem, ale přírodě obecně.

Rozsah katastrofy, kterou studené a deštivé počasí jiřičkám a vlaštovkám způsobilo, ukazují strmě stoupající čísla jejich příjmů do záchranných stanic živočichů po celé republice.

Příjem na Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy pátek 13. září: 3 jiřičky a 1 vlaštovka

3 jiřičky a 1 vlaštovka sobota 14. září: 8 jiřiček a 2 vlaštovky

8 jiřiček a 2 vlaštovky neděle 15. září: 97 jiřiček

97 jiřiček pondělí 16. září: od rána zatím 29 jiřiček a další jsou na cestě… Poznámka: Příspěvek byl zveřejněn na Facebooku 16. září v 15:42 hodin.

