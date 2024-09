Pryč jsou doby, kdy lidé doma měli coby zvířecí parťáky jen psy a kočky. Dnes v bytech narazíte na různé mazlíčky. V posledních letech se do popředí dostávají i docela bizarní domácí mazlíčci. Příkladem toho mohou být kachny. Ačkoli se to může zdát jako zajímavá alternativa, chovatelé i odborníci varují, že takový krok vyžaduje pečlivou přípravu a odpovídající podmínky. Chov kachen v bytových podmínkách má prostě svá úskalí.

Kačeny mají specifické potřeby, které musí být splněny za každých okolností. Jsou to zkrátka stále divoká zvířata a jejich chov v bytě by měl být spíše výjimkou než pravidlem. Většina kačen totiž potřebuje přístup k přírodnímu prostředí, kde mohou plně rozvíjet své přirozené chování.

Chov kachen v městském bytě může být stresující jak pro zvířata, tak pro majitele. Kačeny potřebují dostatek pohybu, prostoru a přístup k vodě. Odborníci proto doporučují zvážit, zda máte skutečně všechny potřebné prostředky a zdroje k tomu, abyste jim poskytli kvalitní životní podmínky.

Kachní holka

Alexandra Falin Chalupská, která sama v bytě chovala kachny, na svých internetových stránkách píše: „Dnes je již všechno možné. Lidé si do bytů pořizují mini prasátka, opice, velké papoušky, srnky, ale někteří zajdou až do takové míry, že si na balkon pořídí třeba i poníka, lamu nebo osla. Já měla doma tři kachňata. Ano. V bytě. Tři kachny. Uklízet nebylo nejlehčí. Ale zažila jsem s nimi hodně srandy.“

Dále Alexandra Falin Chalupská popisuje, jak zajišťovala kachňatům potřebné podmínky.

„Byla jsem známá na Proseku jako ta "kachní holka". Možná se ptáte, kde jsem je měla. No, koupili jsme bazének, do něho seno, hadry, trochu písku a menší misku s vodou. Každý den jsem je brala do parku, kde se vydováděly, protože tam jsou jezera, jezírka, tunýlky a pastva. Tam se nasytily a vypotřebovaly přebytečnou energii. Takže celkem super. Osobně ze zkušenosti doporučuji jen jedno kachňátko a to nejlépe ho mít do 10 minut po vylíhnutí (budete první koho uvidí). Potom z něj bude ideální domácí mazlíček,“ uvádí.

Voda, prostor a hygiena

Jitka Břenková, chovatelka kachen pižmových z Kralice nad Oslavou, upozorňuje na to, že kačeny potřebují především dostatek prostoru a přirozené podmínky.

„Musíte jim zajistit trávu a vodu. Můžete jim sice poskytnout lavor s vodou, kde si mohou provést základní hygienu, ale to zdaleka nestačí. Kačena si vodu nejenom užívá, ale také ji aktivně používá k péči o peří. Bez dostatku vody se necítí komfortně. Viděli jste někdy kachnu ve vodě? Stříká všude kolem sebe,“ vysvětluje Jitka Břenková.

Dalším důležitým aspektem je potřeba neustálého škubání trávy nebo sbírání brouků. Kačeny podle ní v sobě mají přirozené nutkání, který je vede k tomu, aby neustále něco dělaly se zobákem.

„Pižmovky mají základní pud, kdy jezdí zobákem v trávě a škubají různé kousky trávy nebo vybírají broučky. Když jim tyto podmínky neposkytnete, mohou začít škubat peří samy sobě nebo jiným kačenám,“ varuje Jitka Břenková.

Podobné výhrady má i Alena Cihlářová z Bílovce, která se zabývá chovem a prodejem drůbeže.

„Na farmách se kachny nechovají jen ve výběhu, ale i v halách. Osobně si však neumím chov v domácnosti představit. Kachny zkrátka páchnou. Vodu potřebují nutně jen na pití, nemusí ji mít na plavení, i když je to samozřejmě lepší,“ vysvětluje Alena Cihlářová.

Kachny páchnou a jsou hlučné

Zápach kachen a jejich neustálá potřeba čištění mohou chovatelům jejich snažení značně komplikovat.

„Kachny samozřejmě páchnou, rozmělňují potravu vodou. Cokoliv z nich vyjde, je vodnaté,“ vysvětluje Jitka Břenková a dodává: „To znamená, že majitelé musí být připraveni na časté čištění a udržování hygieny, což může být v bytových podmínkách obtížné.“

Některé druhy kachen mohou být podle ní navíc velmi hlučné. „A to by by se vašim sousedům zřejmě nelíbilo. Jsou ale i druhy, které jsou známé tím, že jsou tiché a vydávají pouze minimální zvuky. Třeba pižmovky jsou velmi tichými kačenami. Komunikují klapáním zobáku a syčením, takže jsou z tohoto pohledu pro chov v bytě nejvhodnější,“ říká Jitka Břenková.

Lépe bude kachnám venku

Chov kačen v bytě je možný, ale vyžaduje to velkou odpovědnost a důkladnou přípravu.

„Pokud jim vytvoříte vhodné podmínky, nemusí to být problém. Je třeba se připravit na značné výzvy, které jejich přirozené chování přináší. Před chovem kačen v bytě pečlivě zvažte všechny faktory a zajistěte, aby zvířata měla vše, co potřebují ke spokojenému životu. Nejlépe jim ale bude stejně někde venku,“ uzavírá Jitka Břenková.

