Pečená kachnička se zelím a knedlíkem je pochoutka, které dokáže odolat jen málokdo. Mít vlastní kachní maso z domácího chovu přitom není až tak složité, jak si možná myslíte. Jak tedy chovat kachny, čím je krmit a jak dlouho trvá, než se vykrmí? Podle Petry Vogelové je chov kachen jednoduchý. Kachničky se o sebe postarají téměř samy. Na vás je jen vydatná krmě a vybírání vajíček. Abyste ale měli aktivní a zdravou kachní drobotinu, musíte dodržet několik věcí.

Kachna s malými kachňátky. | Foto: se svolením Petry Vogelové

Chov kachny pižmové:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Zavírání na noc

* Jak je to s vodou

* Čím kachny krmit

* Kachní vejce

„Pro kachny pižmové jsem se rozhodla, protože domácí maso je nesrovnatelně lepší než kupované. Navíc se kachny o všechno umějí postarat samy. Spáří se, snášejí vajíčka a bez problémů vysedí i mladé. Jsou to skvělé mámy. Pokud mají vhodné podmínky, nemá chovatel vlastně žádné starosti,“ říká Petra Vogelová, kterou můžete znát z jejího youtubového kanálu Zahrada pro radost.

Zavírání na noc

Zavírání kachen na noc je stejně důležité jako u slepic, protože se v okolí mohou potulovat nepřátelé, k nimž patří potkan, lasička nebo kuna.

Kachny podle Vogelové potřebují především nějaký příbytek. Říká se mu kachník. „V podstatě stačí úplně jednoduchá budka nebo menší stará skříň, kde jsou kachny v suchu a kde mají slámu, do níž mohou v klidu snášet vajíčka. Večer zase v kachníku naleznou zázemí a ochranu před predátory,“ vysvětluje první zásadu úspěšného chovu Petra.

První prase, které vydělává statisíce. Pigcasso svými obrazy dobývá svět

O kachnách ví mnohé, protože kromě pižmovek chovala také plemeno indický běžec.

Jak je to s vodou

Rozšířeným mýtem je, že kachny ke svému životu potřebují vodu. Podle Vogelové to není celá pravda. „Bez vodní nádrže se mohou kachny dobře obejít, ale pro chov je to lepší. Ve vodě nebo u ní se totiž nejčastěji páří, a tak jim klidně můžete dopřát alespoň malé jezírko. Zakoupit se dá například plastové pískoviště a napustit ho vodou. Čím bude větší, tím lépe,“ vysvětluje chovatelka.

Její kachničky měly výběh asi 3 x 5 metrů, v němž bylo ještě jezírko, do něhož tekla voda z okapu.

Kachna pižmová vodu ocení:

Ve výběhu by podle chovatelky měly kachny mít rozhodně trávu, protože ji štípou a využívají ji k pastvě. Sbírají navíc slimáky a nepohrdnou ani hmyzem. Chovatelé mohou pro krmení používat již připravené směsi.

Čím kachny krmit

„My jsme kupovali kachnám přímo granule podle stáří. Jsou určené pro nejmenší až po ty nejstarší před porážkou. Tím jim dáte všechno, co potřebují. V granulích jsou nejen minerály a vitaminy, ale i vápník, který je důležitý při stavbě skořápky. Zároveň granule pomáhají kachnám při trávení. Osvědčilo se mi přidávat jim nasekané kopřivy. Obzvláště to šmakuje těm mladým. Je v nich hodně vitaminů důležitých pro růst a pro správnou imunitu,“ uvádí ke stravovacímu režimu Vogelová.

Králíci potřebují láskyplnou péči. Chutné, zdravé a dietní maso za to ale stojí

Chovatelka doporučuje mít jednoho kačera na dvě kachny. „Je to tak lepší, protože kačer je hodně náruživý a jednu kačenku by hodně uháněl,“ směje se Petra Vogelová. Dodává, že její dcera se jí ptala, jestli kačence při té „hře“ neublížil. A tak je to podle ní nejen s kachnami, nýbrž i s husami. I ty se chovají buď v páru, nebo dvě husy na jednoho housera.

Kachní vejce

Kachní vejce doporučuje Petra Vogelová konzumovat vařená natvrdo, či je použít na pečení nebo při výrobě knedlíků. „Je vhodné je déle tepelně upravovat. Je u nich totiž větší pravděpodobnost výskytu salmonelózy, než u vajec slepičích. Na těch si můžete pochutnat i nahniličko nebo v míchanici,“ vysvětluje rozdíly Petra Vogelová.

Podívejte se na čerstvě vylíhnuté kačenky:

Zdroj: Youtube

Při včasném sběru vajíček pak kachna, která je v dobré kondici, snáší každý den.

„Pokud přestanete vejce kachně odebírat a ona jich má kolem patnácti či dvaceti, tak na nich začne sedět a přestane snášet. To je škoda, protože tím snížíte svůj výnos. Na kachní pečeni si v případě dostatečné stravy pochutnáte už mezi třetím a čtvrtým měsícem od vylíhnutí,“ dodává chovatelka Petra s tím, že domácí maso je k nezaplacení.



Nahrává se anketa …

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová