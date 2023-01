Na strom nedolétne, hnízdí v zemi

Kakapo soví byl náhle snadnou a častou kořistí. Jeho sestup do potravního řetězce způsobil, že v devadesátých letech minulého století se Novozélanďané na svých ostrovech dopočítali pouhých jedenapadesáti kakapů.

Endemický (trvale se vyskytující jen na určitém místě, pozn. redakce) papoušek je opravdu zvláštní stvoření. Na výšku měří přes šedesát centimetrů a váží zhruba čtyři kila. A neumí létat (stejně jako další ptačí ikona Nového Zélandu - kivi), svoje hnízda si hloubí v zemi, což společně s důvěřivostí odsoudilo tohoto mohutného ptáka do role oběti pozemních predátorů. Člověka nevyjímaje.

Kakapu soví je nejmohutnějším papouškem na světě. Ara hyacintový je sice vyšší, měří metr, ale váží jen 1, 3 kilogramu.

Nový Zéland proto přijal v polovině 90. let minulého století desetiletý plán na jeho záchranu.

„Projekt začal v roce 1996 a spočíval v odchytu, převozu a izolaci posledních volně žijících kakapů na přísně chráněném území, které bylo zbaveno všech potenciálních škůdců. Vědci monitorovali hnízdící ptáky a dokrmovali je. Ve spolupráci s aucklandskou zoologickou zahradou odebírali z hnízd příliš slabá a nemocná mláďata, aby je odchovali ručně,“ napsal na toto téma web Ararauna.

Snadnému obnovení populace kakapů brání i jejich poměrně složitý milostný život. Žijí totiž v harémech a jejich rozmnožovací rituál spíše než romantický film připomíná boj o holý život. Jeden samec ovládá hned několik samiček a musí o ně neustále bojovat s jinými samci. Výsledkem takových drsných šarvátek bývá nejen kýžená nová generace papoušků, ale také několik obětí na straně neúspěšných nápadníků.

Kakapo soví se nebojí zvířat ani lidí. Přesvědčil se o tom i reportér BBC:

Zdroj: Youtube

Aby toho nebylo málo, tak z šťastně nakladených vajec se rodí buď bezvýhradně samečkové, nebo samičky – vždy podle množství a druhu potravy, kterou v té době nacházejí. Hodně kvalitní potravy nese samečky, bída pak samičky. Nerovnováha mezi pohlavími pak přináší další boje a složitosti v rozmnožování dalších generací.

K roku 2020 bylo na světě známých celkem 402 druhů, z čehož 387 papoušků přežívá a 15 je jich vyhynulých. Kakapu soví je jedním z přežívajících druhů.

„Je to úžasné, podivné stvoření a je škoda, že o ně patrně přijdeme bez ohledu na to, jak mu nyní pomáháme. Je to kruté,“ citovala profesora Corey Bradshawa z University of Adelaide novozélandská agentura Fairfax NZ News. Potřebné finanční prostředky by podle Bradshawa měly jít na záchranu druhů, které mají šanci přežít v přírodě bez stálé lidské pomoci. Novozélandská vláda však jeho názor nesdílí a populaci svého unikátního papouška se snaží zachránit. Tato snaha ji mimo jiné vedla i k rozhodnutí zbavit všechny své ostrovy zavlečených zvířecích predátorů, a to do roku 2050.

V současnosti není kakapo soví chován v zajetí nikde na světě, kromě zoo v Aucklandu, která se zúčastní záchranného programu. Jediným místem, kde tohoto papouška chovali mimo jeho domovský Nový Zéland, byla před 140 lety londýnská zoo.

Šest věcí, které jste o papoušcích nejspíš nevěděli:

Papoušek žako je zpěvákem kapely Hatebeak.

V New Yorku žije kolem pěti set papoušků a jejich potomků, kteří byli vypuštěni na letišti v šedesátých letech.

V Indii je chování papoušků doma nezákonné.

V devadesátých letech 19. století společnost Scotch Whiskey vyškolila pět set papoušků k tomu, aby opakovali reklamní slogany. Papoušci pak byli zdarma předáváni do hospod a podobných společností a podniků.

Nejdéle žijícím papouškem na světě je kakapo soví, který se může dožít až sto let. Tentýž papoušek je označován také za nejtěžšího papouška na světě, za což může možná fakt, že neumí létat. Patří mezi nejohroženější papoušky na světě.

Nejmenším papouškem na světě je papoušínek žlutolící. Jeho domovem je Papua – Nová Guinea, měří jen 8,4 centimetru a váží zhruba 13 gramů. Jeho život obestírá řada tajemství - všechny pokusy chovat jej v zajetí skončily během několika dnů jeho uhynutím.

Papoušek žako je zpěvákem americké deathmetalové kapely Hatebeak:

Zdroj: Youtube