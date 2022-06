Evropská komise se zavázala, že do roku 2023 předloží legislativní návrh na postupné a definitivní zrušení klecí v celé EU. Každý rok projde klecovým chovem více než tři sta milionů hospodářských zvířat, na Českou republiku připadá více než 5,5 milionu.

Úlet, nebo trend budoucnosti? Komunitní chov slepic zkvalitní život i měšťanům

K finálnímu prosazení závazné legislativy EU, která by poslala klece do propadliště dějin, ale zbývá ještě kus cesty. Návrh na zákaz klecí musí být předložen Evropskou komisí a následně přijat jak Evropským parlamentem, tak Radou ministrů jednotlivých členských zemí. „Je proto naprosto zásadní, aby česká vláda, zejména v době českého předsednictví EU, ukončení klecových velkochovů jednoznačně podpořila a celý legislativní proces urychlila. Právě o to žádá naše petice,“ doplňuje Šonková.

Petici je možné podepsat online. Momentálně se pod ní, méně než dva týdny od spuštění, nachází téměř sedm tisíc podpisů z vytyčených deseti tisíc.

Zákaz klecí podporují i umělci

Svůj nesouhlas s klecovými chovy dávají svým podpisem najevo i známé tváře. Třeba herečka Kristýna Frejová, která připojuje svůj zážitek z dětství. „Byla jsem svědkem toho, jak přivezli asi padesát slepic z klecí určených k porážce. Vysypali je tehdy na dvoře a já se rozbrečela. Byly oškubané, zraněné do krve, vyděšené, vyzáblé, bály se udělat krok, neuměly hrabat,“ popisuje důvody, které ji k podpisu vedly.

Konec týrání. EU udělala další krok k zákazu klecových chovů

Petici podepsali i frontman skupiny Rybičky 48, Kuba Ryba, zpěvák Tomáš Klus a jeho žena Tamara, filmová režisérka Mira Fornay, spisovatel David Zábranský či výtvarnice Veronika Šrek Bromová.Nesouhlas s chovem, který zvířata omezuje v možnostech pohybu i socializace, podepisují také vědci.

Boj proti klecovým chovům má podporu široké veřejnosti, a to napříč státy. Podle průzkumu veřejného mínění Eurobarometr považuje 94 procent obyvatel Evropské unie za důležité, aby se v rámci společenství nastavily lepší podmínky pro život hospodářských zvířat.