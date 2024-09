Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) je drobný motýl, který se v posledních letech stal velkým problémem pro jírovce maďaly. Tento původně balkánský druh motýla se rychle rozšířil po celé Evropě a způsobuje značné škody na našich oblíbených stromech. Dospělec klíněnky je nenápadný, měří pouhé 4 mm a má rozpětí křídel kolem 7 mm.

„Přední křídla klíněnky jsou hnědavě zlatitá s třemi bílými černě lemovanými příčkami. Zadní křídla a zadní okraj předních křídel jsou lemovány dlouhými třásněmi,“ popsal web Rostlinolékařský portál.

Larvy decimují krásné listy kaštanů

Největší škody však způsobují její larvy, které se živí listy jírovců a vytvářejí v nich charakteristické plošné miny. Housenky jsou ploché, varhánkovité, až 6 milimetrů dlouhé. Mladé jsou bělavě průsvitné se žlutě lemovaným prvním článkem. Dorostlé housenky jsou olivově zelené s hnědavým pruhem na bocích.

„Kuklí se přímo v mině. Kukly poslední generace přezimují v opadlém listí v pergamenovitém zámotku uvnitř miny,“ doplnil Rostlinolékařský portál.

Znamená to, že pokud není spadané listí důkladně odstraněno, což je prakticky reálně nemožné, strom se napadení klíněnkou v další sezoně nemá jak vyhnout. A také se to nemůže udělat kvůli jiným tvorům.

„V opadaném listí přezimují i kukly jiného hmyzu, mnohdy přirozených nepřátel klíněnek,“ uvedl Vilém Řiháček z Ekologické poradny Veronica.



Jak poznat napadený jírovec

Napadený jírovec lze poznat podle několika typických znaků:

Deformované listy: Listy jsou pokryté světlými, hnědými nebo červenými minami, které jsou vlastně chodbičkami vyžranými larvami.

Listy jsou pokryté světlými, hnědými nebo červenými minami, které jsou vlastně chodbičkami vyžranými larvami. Předčasné opadávání listů: Napadené stromy často ztrácejí listy mnohem dříve, než je běžné.

Napadené stromy často ztrácejí listy mnohem dříve, než je běžné. Lepkavé výkaly na listech: Na listech se objevuje lepkavý výkal, tzv. medovica, kterou larvy vylučují.

Na listech se objevuje lepkavý výkal, tzv. medovica, kterou larvy vylučují. Oslabení stromu: Opakované napadení vede k oslabení stromu, který je náchylnější k dalším chorobám a škůdcům.

Jak klíněnka jírovcová vyrábí miny:

Proč je klíněnka jírovcová nebezpečná?

Klíněnka jírovcová představuje vážnou hrozbu pro jírovce maďaly. Masivní napadení může vést k úplnému odlistění stromu, což ho výrazně oslabuje a zvyšuje riziko jeho úhynu.

Kromě toho působení klíněnky negativně ovlivňuje estetickou hodnotu městské zeleně a může znamenat významné ekonomické ztráty spojené s náhradou poškozených stromů.

„A navíc kromě jírovce maďalu může napadnout javor norský a klen, zvláště pokud jsou vysazeny v blízkosti jírovce,“ upozornil specializovaný web Forest Research.

Klíněnka se šíří velmi rychle. Dospělci jsou schopni zalétávat na poměrně velké vzdálenosti, a tak se mohou snadno rozšířit do nových oblastí. Kromě toho se mohou přenášet i s napadenými listy nebo sazenicemi. Větší vzdálenosti překonávají díky lidské činnosti, například transportem dřeva nebo rostlinného materiálu.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Typický ohled na strom jírovce, který byl napaden klíněnkou.

Jak bojovat s klíněnkou

Boj s klíněnkou jírovcovou je náročný a vyžaduje komplexní přístup. Mezi hlavní metody patří:

Preventivní opatření: Výběr odolnějších odrůd jírovců, správná péče o stromy, pravidelná kontrola a včasné odstraňování napadených částí.

Výběr odolnějších odrůd jírovců, správná péče o stromy, pravidelná kontrola a včasné odstraňování napadených částí. Chemická ochrana: Použití insekticidů, které jsou schválené pro použití v městských zeleni.

Použití insekticidů, které jsou schválené pro použití v městských zeleni. Biologická ochrana: Podpora přirozených nepřátel klíněnky, jako jsou paraziti a predátoři.

Podpora přirozených nepřátel klíněnky, jako jsou paraziti a predátoři. Feromonové lapače: Pomocí feromonových lapačů lze sledovat výskyt a početnost klíněnek.

Příkladem boje proti klíněnce může být město Ostrava, které nechalo vybrané dřeviny ošetřit pomocí stromové mikro-injektáže.

„Při ní byl do kmenů stromů za pomocí speciálních tlakových zařízení aplikován koncentrát účinné látky insekticidu. Látka byla napouštěna pomocí jehel do předem připravených vývrtů tak, aby strom následně injektovanou látku rozvedl vodícími pletivy do všech jeho částí, tedy i do listů, které bývají požírány housenkami klíněnky jírovcové,“ popsala ostravský postup specializovaný web Moderní obec.

Samotná přítomnost insekticidních látek v listoví způsobuje minimální životnost škodlivých housenek a snižování populace klíněnky, což se pozitivně projevuje na stavu takto ošetřených jírovců, které pak předčasně nehnědnou a neopadávají.

Naděje pak lze vkládat do jihočeských biologů, kteří testují nový vlastní rostlinný biostimulant SUPRESIL DUO.

„Je to zcela přírodní přípravek, který obsahuje patentované kmeny dvou druhů užitečných hub: entomopatogenní Cordyceps fumosorosea a mykoparazitické Trichoderma harzianum,“ říká autor přípravku Rostislav Zemek z Biologického centra AV ČR.

Kmen druhé houby je původem z Izraele, má výborné účinky proti rostlinným patogenům a zároveň podporuje využití živin a růst rostlin.

„Přípravek jsme se rozhodli zapravit do půdy, kde působí jak přímo na kukly škůdce a spóry původce hnědé skvrnitosti, tak nepřímo přes kořeny stromů zvyšuje jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům,“ uvedl Rostislav Zemek.

Výsledky experimentu zatím nebyly zveřejněny.

Budoucnost jírovců v ohrožení

Pokud se nepodaří účinně omezit šíření klíněnky jírovcové, může to mít vážné důsledky pro naše města a parky. Přece jen jírovec maďal, lidově zvaný koňský kaštan, je oblíbený okrasný strom, který kromě své estetické funkce poskytuje stína a snižuje teplotu i prašnost ve městě. Rovněž je důležitým zdrojem pylu a nektaru a vytváří životní prostředí mnoha užitečným organismům.

„Předčasná ztráta listové plochy kaštany bezpochyby velice oslabuje. Ze všech našich i zahraničních zkušeností však vyplývá, že nikde nedošlo k prokazatelnému drastickému odumírání napadených stromů,“ popsal web Ekologického institutu Veronica.

Vybrané zajímavosti o klíněnce jírovcové Klíněnka byla poprvé popsána v roce 1986 v Makedonii.

Larvy klíněnky vytvářejí v listech složité chodbičky, které připomínají doly.

Klíněnka má několik generací za rok, což přispívá k jejímu rychlému rozmnožování.

V některých zemích se zkouší vypouštět do přírody přirozené nepřátele klíněnky, aby se tak snížila její početnost.

Co si z textu zapamatovat?

Klíněnka je malý motýl, který ničí listy jírovců. Jeho larvy vyžírají v listech chodbičky, čímž stromy oslabují. Původně pochází z Balkánu, ale rozšířila se po celé Evropě.

Proč je klíněnka problém?

Poškozuje stromy: Způsobuje předčasné opadávání listů a oslabuje stromy.

Způsobuje předčasné opadávání listů a oslabuje stromy. Ohrožuje biodiverzitu: Jírovce jsou důležité pro mnoho živočichů.

Jak s ní bojovat?

Prevence: Výběr odolných odrůd, správná péče o stromy.

Výběr odolných odrůd, správná péče o stromy. Ochrana: Použití speciálních postřiků nebo podpora přirozených nepřátel.

