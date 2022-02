Hřejivé sluneční paprsky, „mikinová“ teplota, kvetoucí rostliny a příjemná vůně. Jaro je za dveřmi a pejskaře to táhne ven mnohem více než v pochmurném počasí koncem zimy. Na jaře se probouzí i spousta živočichů, mezi nimi jsou také nepříjemná klíšťata. Jejich sezona začíná většinou v březnu a dubnu, přisáté klíště si ale domů můžeme přinést i dříve. Už při teplotách, které přesáhnou pět stupňů, začínají být tito parazité aktivní a vyhledávat hostitele. A právě mezi ně mnohem častěji než člověk patří třeba pes.

Zvíře je potřeba před parazity chránit. Klíšťata totiž přenášejí nemoci, jako jsou třeba klíšťová encefalitida neboli zánět mozku či lymská borelióza. Stejně jako lidi mohou tyto nemoci ohrozit i domácí mazlíčky.

Nutrie čeká nelehký rok. Díky nové vyhlášce je můžou lovit i řadoví myslivci

Mezi hlavní příznaky nakažení klíšťovou encefalitidou u psa patří horečka a snížená pohyblivost. V pokročilejším stadiu může pes kompletně ochrnout. Mezi další příznaky může patřit také apatie, nechuť k jídlu, změny chování a agrese. Mnoho případů infekce se vůbec neprojeví, některé však mohou končit fatálně. U lymské boreliózy jsou pak nejčastějšími příznaky kulhání na jednu nebo více končetin, horečka či apatie psa s projevy bolestivosti v oblasti kloubů.

„Léčba bývá složitá a náročná a v některých případech může onemocnění skončit až smrtí zvířete. Například u zánětu mozku způsobeného klíštětem se udává až 90procentní úmrtnost. Proto je rozhodně doporučeno své miláčky proti klíšťatům chránit,“ upozornila veterinářka Pavlína Frajerová.

Jakou ochranu zvolit?

Majitelé si často mohou klást otázku, jakou ochranu před klíšťaty zvolit. Například plzeňský veterinář Radek Protiva stejně jako mnoho jiných upřednostňuje antiparazitika s repelentními účinky. Pokud se pro ně majitelé zvířat rozhodnou, je třeba vybírat takové spreje, obojky či pipety, které tyto účinky mají.

„Přípravky s repelentními účinky klíšťata zabíjejí ještě před tím, než se stihnou přisát, a nedojde tak k přenosu některého z nebezpečných onemocnění,“ vysvětlil Protiva výhody vnější aplikace antiparazitik.

Pipetami se do kůže aplikuje roztok, kdy se účinná látka vstřebá. Výhodou je snadná aplikace. Na rozdíl od obojků nepřekážejí, nevýhodou je však kratší doba účinnosti, která se snižuje koupáním zvířete. Vzácně mohou vyvolat u zvířete kožní reakci. Další možností jsou také spreje, které je ale nutné nanášet pravidelně před venčením, účinkují pouze velmi krátkou dobu.

Výsledky pětiletého výzkumu: Rysí populace v Západních Karpatech výrazně kolísá

I repelentní obojky mohou vyvolávat kožní reakci, a to zejména u citlivějších lidí. Aby působily, zvíře je navíc musí stále nosit. Mají ale výhodu, že pokud je mazlíček alergický na účinnou látku, aniž by o tom majitel věděl, stačí je v případě komplikací sundat. Například po podání tablety se může dobrý úmysl změnit i v boj o život zvířete.

Tablety repelentní účinky navíc nemají. Těší se však oblibě díky jejich jednoduché aplikaci a dlouhodobému účinku. Nevýhodou je, že se klíště nebo blecha musí zakousnout, aby proti nim antiparazitikum zapůsobilo,a může tak dojít k přenosu nebezpečné infekce. Podle některých odborníků jsou však parazité kvalitními produkty brzy zabiti, a riziko přenosu infekce je tak minimální.

Antiparazitika je také nutné volit podle druhu zvířete, někdy stáří a také podle velikosti, zejména u psů. Zda je konkrétní antiparazitikum vhodné pro psa, nebo kočku, je vždy uvedeno na obalu, případně v příbalovém letáku.

Výskyt klíšťat

Dospělá klíšťata se nejčastěji vyskytují v trávě vysoké od dvaceti centimetrů do jednoho metru na stoncích, kde čekají na hostitele, na kterého se přichytí. Že na nás klíšťata padají ze stromů, je mýtus.



Jak vyndat klíště

• Použijte speciální pinzetu určenou na odstranění klíštěte u psů.

• Přiložte pinzetu co nejblíže kůži psa.

• Uchopte pinzetou klíště a jemně a rovně jej vytáhněte.

• Zkontrolujte, zda v kůži psa nezůstala kusadla.

• Ranku vydezinfikujte a pravidelně kontrolujte. Pokud kolem rány kůže zarudne, může to znamenat, že je pes nakažen lymskou boreliózou.

• Pokud se u psa objeví zdravotní komplikace, zajděte k veterináři



Kloš jelení

Jako létající klíště je nesprávně označován kloš jelení. Klíštěti se podobá, jde však o hmyz, zatímco klíště patří mezi pavoukovce. Kloš se také živí krví a na bodnutí může mít člověk nebo zvíře alergii. Uchopit jej mezi prsty bývá obtížné.