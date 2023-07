Klíště může nakazit nebezpečnou nemocí psa stejně jako člověka. I reakce na nákazu mohou být velmi podobné. Proto je potřeba vědět, jak psovi klíště vytáhnout a co se může stát, když se často už nacucané klíště odstraní špatně.

Nejdůležitější je odstranit přisáté klíště včas, aby psa nestihlo infikovat nebezpečnou chorobou. | Foto: Shutterstock

Klíšťata mohou být aktivní po celý rok, ale zpravidla nejvíc útočí na jaře a na podzim z úkrytů v trávě. Nebezpečná klíšťata si můžete přinést domů, když jako trasu své procházky zvolíte vlhké listnaté lesy nebo křoví na jejich okraji, břehy potoků a řek, neudržovanou louku, zanedbanou zahradu. Rájem tvorů přenášejících závažné nemoci bývá i městský park. Zatímco člověka alespoň částečně ochrání vhodně zvolené oblečení a boty, psi jsou klíšťatům vydáni napospas.

Jak odstranit psovi klíště:

CO SE DOZVÍTE V ČLÁNKU

* Jak zkontrolovat psa

* Čeho se vyvarovat

* Jak vytáhnout klíště

* Jak s klíštětem naložit

* Co psovi od klíštěte hrozí

Před výletem nebo procházkou není od věci zkontrolovat Index aktivity klíšťat na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který ukazuje, jaký je na místě vašeho výletu podíl klíšťat připravených k útoku.

„Při vyšší aktivitě klíšťat je větší riziko, že nás klíšťata nakazí některou nemocí, které přenáší. Toto riziko je vyjádřeno na stupnici od jedné do pěti, kde 1 je nejnižší stupeň rizika, a doplněno o doporučení, jak se v předpovídané situaci chovat,“ uvádí ČHMÚ.

Psa po procházce zkontrolujte

Klíšťata číhají na svou kořist na stéblech trávy. Zpětné háčky na nožičkách jim umožňují zachytit se na srsti zvířete. Když klíště objeví vhodné místo k přisátí, klepítky prořízne kůži a začne sát krev. Často vytváří lepkavou tekutinu, která mu pomáhá, aby zůstalo přisáté. Do rány pak začne vypouštět látky, které zabraňují srážení krve a způsobují znecitlivění.

Přestože se klíště běžně považuje za hmyz, ve skutečnosti patří mezi pavoukovce. Živí se krví zvířat nebo lidí a může být přenašečem chorob. Klíšťata se liší tvarem, barvou a velikostí, bývají oválná, plochá a malá. Mají velikost sezamových semínek, ale když jsou nasátá krví, dosahují velikosti a tvaru kávového zrna.

Psa bychom měli po každé procházce pečlivě kontrolovat. Je potřeba věnovat zvláštní pozornost oblasti hlavy, uší, krku, břicha, genitálií a vnitřní straně stehen. Klíšťata právě tato místa preferují, protože je na nich slabší kůže a nejsou tolik porostlá srstí.

„Pomáhejte si rukou, ale nebojte se vzít i kartáč. Tím jezděte proti srsti psa, abyste si mohli prohlédnout opravdu každé místo, kde by se mohlo klíště ukrývat, protože klíšťata mohou být někdy velmi špatně vidět,“ radí specializovaný web iReceptář. Někteří pejskaři mají dobré zkušenosti s válečkem na odstraňování žmolků z oblečení. Když jej hned po příchodu z procházky použijí na psí srst, mohou z ní odstranit klíšťata, která se ještě nepřisála.



Vyvarujte se kontaktu s klíštětem

Pokud najdete na psovi klíště, které už se přisálo, přichází čas na zákrok, protože tento parazit by mohl být pro psa opravdu nebezpečný. Nepropadejte však panice, protože většina kousnutí klíštětem je neškodných.

Krví nacucané klíště se psa časem pustí samo, může to však trvat i několik dní. Po celou tuto dobu hrozí vašemu mazlíčkovi nákaza nemocemi, které klíšťata přenášejí.

Připravte si dezinfekci, speciální pinzetu nebo kleštičky na vytahování klíšťat a jednorázové rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s krví, která by mohla být infekční.

„Obecně platí, že k přenosu onemocnění je třeba, aby bylo klíště přisáté nejméně 36 hodin, proto je nejdůležitější odstranit je včas,“ píše web lékárny DrMax.

Zapomeňte na staré metody a klíště rozhodně nepropichujte, nemažte vazelínou ani nezalévejte olejem. Při vytahování jím neotáčejte, protože nemá ústní ústrojí ve tvaru závitu.

„Nikdy neodstraňujte klíště prsty. Je to nejen neúčinné, ale mačkáním můžete uvolnit bakterie ze střevního obsahu do krve psa,“ uvádí DrMax.

Netahejte klíště ven násilím

Klíště můžete vytahovat jen klidnému psovi, takže své zvíře upokojte. A pokud je to možné, přivolejte si pomocníka. Nasaďte si rukavice a zkontrolujte, jak hluboko se klíště dostalo. Pokud ještě není příliš nasáté a vidíte jeho hlavičku, bude vaše práce jednodušší. Jestliže však hlavička není vidět a parazit je od už pohledu nasátý, musíte postupovat opatrně.

Rozhrňte psovi srst. Můžete ji navlhčit vodou nebo lihem. Vezměte si speciální kleštičky, háčky nebo pinzetu a uchopte klíště za hlavičku co nejblíže u kůže psa. Pokud nevidíte hlavičku, uchopte je za tělo.

Zapomeňte na staré metody a klíště rozhodně nepropichujte, nemažte vazelínou ani nezalévejte olejem.Zdroj: Shutterstock

„Jde o to, abyste parazita neroztrhli, proto nenechávejte mezi klíštětem a kůží volný prostor. Podle vybraného nástroje zvolte správný postup. Například háčky na klíšťata vyžadují krouživé pohyby, jestliže pracujete s pinzetou, vytahujte klíště kolmo od kůže,“ připomíná web iReceptář. Postupujte opatrně, není vhodné táhnout parazita ven rychle a násilím.

Co když v ráně zůstane kousek klíštěte?

Zkontrolujte ranku, abyste se ujistili, že bylo odstraněno celé klíště. Pokud v kůži přece jen zůstane část klíštěte, riziko infekce už nehrozí, ale ranka se může zanítit, a tak je nutné postižené místo pravidelně kontrolovat. Většinou si s vypuzením zbytku klíštěte kůže poradí sama. Nesnažte se však zbytek parazita odstranit vrtáním v kůži. Pro psa je to zbytečně bolestivé a navíc riskujete, že tyto pozůstatky zatlačíte hlouběji do kůže, kde mohou způsobit podráždění a infekci. Zdroj: DrMax

Klíště zlikvidujte

Ranku i kleštičky, háčky nebo pinzetu po zákroku dezinfikujte. Klíště spláchněte do záchodu, polijte alkoholem nebo přilepte na kus lepicí pásky a hoďte do koše. Pokud je nezlikvidujete, vyleze a může se znovu přichytit. Nepokoušejte se je spálit ohněm, mohlo by prasknout a jeho kontaminované zbytky by vás mohly zasáhnout.

Jak rychle vyndat klíště? Nebojte se zbytku kusadel, důležitější je něco jiného

Někteří odborníci radí, aby si majitel psa klíště ponechal pro případ, že by bylo infikované a pes onemocněl. „Vhoďte klíště do isopropylalkoholu a poznamenejte si datum, kdy jste je našli. Pokud váš mazlíček začne vykazovat příznaky onemocnění přenášeného klíšťaty, váš veterinář ho možná bude chtít identifikovat nebo otestovat,“ radí specializovaný web The Humane Society.

Sledujte stav svého psa

„Kousnutí klíštětem může způsobit lokální reakci bulky, strupy, zarudnutí nebo svědění. To obvykle není důvod k obavám, pokud oblast není velká ani hluboká. Jakmile zarudnutí přetrvává déle než 24 hodin, zhorší se, nebo se k němu přidají i jiné příznaky, kontaktujte veterinárního lékaře.

Psům po napadení klíštětem hrozí například lymská borelióza. Může jim způsobit artritidu a otok kloubů, což psa bolí a způsobuje, že kulhá. Příznaky zahrnují vyrážku kolem místa kousnutí klíštětem, horečku, mírné kulhání, oteklé klouby a uzliny, ztrátu chuti k jídlu, letargii a nadměrnou spavost.

Až třetina klíšťat přenáší nemoci. Novým nákazám nahrává i změna klimatu

„Tyto příznaky však mohou být přítomny i při jiných onemocněních, takže pokud měl pes klíště a vy máte sebemenší podezření na některé z infekčních onemocnění přenášené klíšťaty, vyhledejte svého veterinárního lékaře,“ upozorňují specialisté z lékárny DrMax.

V dnešní době můžete ochránit svého psa před klíšťaty například přípravky ve formě sprejů, antiparazitálních obojků či speciálním lokálním roztokem, který se nakape psovi na kůži v oblasti kohoutku.