Do Česka se zřejmě dostal se stěhovavými ptáky, v posledních několika letech se šíří z jihovýchodu Moravy také do Čech a je nebezpečnější než známé klíště obecné. Řeč je o pijákovi lužním, větším a zbarvením výraznějším druhu klíštěte, se kterým se mohou nejen pejskaři setkat na procházkách přírodou. Na rozdíl od klíštěte obecného přenáší i psí babeziózu, která může být bez včasné léčby smrtelná.

Pijáka lze od klíštěte poměrně snadno rozeznat. Je větší, má pestrý štítek, který zejména u samečků připomíná leopardí vzor, a hnědočervené zbarvení.

„Ze psa už jsem ho sundávala. Poznala jsem ho hned, naštěstí se ještě nestihl přisát,“ popsala pejskařka Kateřina z Děčína, která byla podle svých slov překvapena, že se s pijákem setkala při procházce v Národním parku České Švýcarsko na severu Čech. „Pes má naštěstí světlou krátkou srst, takže jsem si ho všimla hned, je dost velký,“ dodala.

Problém s rozpoznáním může nastat ve chvíli, kdy pijáka najdeme už nasátého krví. Štítek se totiž u nasátých samic, stejně jako u samic klíštěte, nezvětší, proto si mohou být na první pohled oba druhy více podobné. Když ale věnujeme pozornost štítku u hlavy parazita, u pijáka zůstává světlý, zatímco u klíštěte je tmavý. Rozdíl je také ve velikosti, nasátá samice pijáka dosahuje až 2,5 centimetru, zatímco napitá samice klíštěte jen přibližně centimetr.

Lidé, kteří svému zvířeti napitého pijáka vyndají, by neměli otálet s návštěvou veterináře. Pijáci jsou totiž nebezpeční kvůli přenosu infekčních nemocí, zejména psí babeziózy. Nakažený piják při sání přenese do těla zvířete mikroskopického parazita, který napadá červené krvinky. Nemoc se u psa projevuje slabostí, zvracením, vysokou horečkou a dalšími příznaky. Bez léčby to může vést k smrti zvířete.

Na člověka se nemoc nepřenáší, piják jej navíc saje jen vzácně. Kromě babeziózy piják stejně jako klíště přenáší encefalitidu nebo lymskou boreliózu.

Před pijákem je možné mazlíčka ochránit, stejně jako před klíštětem obecným a dalšími parazity, antiparazitiky, jako jsou spot-ony, spreje, tablety, antiparazitní obojky či šampony. Srst zvířete je také třeba pravidelně prohlížet. Obzvlášť na jaře a na podzim, kdy vrcholí jejich sezona. Setkat se s ním je ale možné i během teplé zimy.

Mapování pijáka

S mapováním pijáka mohou lidé pomoci odborníkům, kteří nemají možnost jeho výskyt mapovat na celém území Česka. Už od roku 2018 funguje projekt Najdi pijáka, prostřednictvím kterého může kdokoliv, kdo se s pijákem setká, poslat jeho fotografii a lokalitu nálezu. Nalezeného pijáka lidé mohou poslat i ve zkumavce poštou.

„Velmi nás potěšil zájem veřejnosti, ale i pozitivní nálezy pijáků. Lidé parazita bez problémů rozlišují a posílají správné fotky,“ sdělil už dříve vedoucí projektu David Modrý.