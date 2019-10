„Zatím nejsme s kočičkami na ulici. Majitel objektu nám poskytl celý říjen, kdy máme čas na vyřešení kritické situace. Změnil plány. Objekt bude nakonec prodávat,“ uvedla předsedkyně spolku Pomocné ruce Olomouc Kateřina Sklenářová.

Nájem v prostorách zverimexu, kde útulek funguje od jara 2017, skončil spolku posledního srpna. Prodejna zavírala a měl o ni zájem provozovatel zverimexu v centru Olomouce.

„O tom, že s námi dále nepočítají, jsme se dozvěděli 10 dní před koncem smlouvy. Bez varování. Byl to šok,“ vysvětlovala vzniklou situaci.

Spolek se stará o opuštěné a týrané kočky nejen v Olomouci, ale je útočištěm nechtěných zvířat z celého Olomouckého kraje.

Od roku 2012, kdy začal v Olomouci působit, prošlo útulkem bezmála 2000 koček. Stará se také o postižená zvířata, která by jinak nepřežila. Zajišťuje kastraci bezprizorních koček, aby nedocházelo k jejich přemnožení. Pravidelně monitoruje jejich zdravotní stav.

SOS, které spolek dobrovolníků vyslal do všech stran, nezůstalo zcela bez odezvy. „Máme nabídku prostor bez topení a přívodu vody, což je nemyslitelné. I s kočičkami by nás vzali i v dalším objektu, kde by byl nájem více než dvakrát vyšší než máme ve stávajícím útulku. To si nemůžeme dovolit,“ popisovala Kateřina Sklenářová.

Aktuálně má k adopci kolem 30 koček. Zvířata vhodná k adopci se postupně snaží udat.

„Zrovna dnes by měly jít k adopci tři kočičky. Jsme lidem vděčni, že se snaží pomoci. Jiní ale volají, že se chtějí kočičky zbavit a dovezou nám ji,“ poznamenala předsedkyně spolku.

Hledají po celém kraji, bez odezvy

Pro přesun kočičího útulku potřebuje spolek minimálně 100 až 120 metrů čtverečních. Hledá po celém Olomouckém kraji.

„Mohou to být nebytové prostory, skladové haly, kde musí být elektřina, voda, odpady a ideálně i topení. Oslovili jsme úřady, města a obce, ale bez odezvy. Krajská veterinární správa nás povzbudila, že nám při kolaudaci nových prostor bude nápomocna a vše se pokusí urychlit. Zatím je nemáme a čas nás velice tlačí,“ dodala Sklenářová.

Dočasnou pomoc nabídl útulek Ligy na ochranu zvířat v Olomouci-Neředíně, který se soustředí hlavně na opuštěné psy.

„Nějaké místo máme, je to jedna místnost, kterou by si museli sami upravit a o kočky se také sami starat. Byla by to dočasná pomoc v krajní situaci. Té by se ale mělo předcházet. Například tím, že mám jinak postavenou nájemnou smlouvu. Stěhovat se s padesáti zvířaty, to pak není jednoduché,“ reagovala vedoucí neředínského útulku Hana Dědochová.