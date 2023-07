Kočky se rády uchylují do úkrytu ve tvaru čtverce. Fascinuje je dokonce i ten iluzorní. Před časem milovníci koček zveřejnili po výzvě vědkyně Gabrielly Smithové na twitteru záplavu fotek, které potvrdily, že se jejich kočky nechají zmást optickým klamem.

Kočky mohou stejně jako člověk podlehnout optické iluzi. | Foto: Shutterstock

Chovatelé koček vědí, že kočky milují krabice a uzavřené prostory. Je to proto, že jim poskytují pocit bezpečí, a tak je chrání před stresem, vytváří jim útulné místečko a navíc v nich vzniká prostor k zábavě i odpočinku. Často je legrační pozorovat, jak se kočka snaží uvelebit i ve velmi malé krabici. Nutkání koček lézt do krabic s odhodláním „když se tam vejdu, tak si sednu“, má však i další zajímavé okolnosti.

Stačí jim i obrys čtverce

„Nedávná studie naznačuje, že si stejně rády sednou do obrysu čtverce a dokonce i do iluzorního obrysu čtverce, což ukazuje, že se kočky - stejně jako jejich lidští páníčci - mohou nechat zmást optickým klamem,“ napsal vědecký server Live Science.

Co udělá kočka, když vidí čtverec:

Zdroj: Youtube

Autorka studie Gabriella Smithová, vědkyně zabývající se zvířecími poznávacími schopnostmi ve středisku Thinking Dog na univerzitě Hunter College v New Yorku, však chtěla zjistit, jestli se kočičí tendence sedět ve čtvercích na podlaze vztahuje i na iluzorní čtverce.

„Tento objev nás informuje o vývoji jejich vidění, především jejich citlivosti ke konturám a k tomu, jak na tom jsou v porovnání s lidmi a dalšími zvířaty,“ shrnula autorka studie

o kočkách Gabriella Smithová.

Gabriella Smithová a její kolegové se soustředili na takzvanou Kaniszovu iluzi a naaranžovali na podlahu čtyři body naznačující kontury čtverce. „Vědci prostřednictvím Twitteru oslovili více než 560 majitelů koček, aby se do projektu zapojili… Aby majitelé podvědomě pohledem nenasměrovali kočku správným směrem, dostali instrukci, aby si vzali tmavé brýle,“ uvedl web Live Science.

Jednu obyčejnou věc zbožňuje i vaše kočka více, než drahé hračky. Znáte ji?

Jakmile měli tvary nalepené na podlaze, pustili dobrovolníci svou kočku do místnosti a sledovali, jestli se do některého z obrysů posadí alespoň na tři vteřiny během pěti minut od chvíle, kdy vstoupila do místnosti. Test natáčeli na video.

Všechny testy nakonec dokončilo jen třicet majitelů. Vědci zjistili, že kočky si vybraly iluzorní čtverec sedmkrát a osmkrát skutečný čtverec. „To naznačuje, že jsou snadno ovlivnitelné iluzí,“ řekla Gabriella Smithová.

Tuhle kočku zmátl i jiný typ optické iluze: