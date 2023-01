Škrabadel je velké množství. Jak poznat, které je pro mou kočku nejvhodnější?

Každé kočce vyhovuje něco jiného. Základem je co nejdelší souvislá plocha na škrábání, a to směrem do výšky. Pro kočky je přirozené se u škrábání postavit na zadní a co nejvíc se natáhnout. Další část už je na povaze kočky. Pokud se ráda schovává, je dobré vybrat škrabadlo s boudičkami. Naprosto ideální jsou v takovém případě škrabací válce. Nabízí spoustu úkrytů a zároveň jsou celým svým povrchem škrabadlo. Pokud vaše kočka ráda šplhá a má rozhled, je dobré zvolit nějaké vysoké.

Co když si kočka škrabadla nevšímá a pouští se do nábytku?

Koupě škrabadla jako takového automaticky neznamená, že kočka se bude věnovat jen a pouze jemu a nábytek vynechá. Klíčovým faktorem je totiž umístění škrabadla na správné místo. Zapomeňte na estetiku nebo praktičnost v rámci fungování vašeho bytu. Důležité je si uvědomit, že kočka je zvíře společenské, které má rádo přehled.

Které místo je tedy pro umístění škrabadla ideální?

Škrabadlo by mělo být tam, kde vy sami trávíte nejvíce času a kam za vámi kočka nejčastěji půjde. Máte krásný škrabací strom umístěný v předsíni, ale kočka si jej ani nevšimne? Není divu, ideální je dát ho do obýváku vedle gauče. Věčně tam někdo je, něco se tam děje. Dalším skvělým místem je vedle okna. Výhled ven na dění na ulici, nebo v zahradě. Sledování okolo letícího ptactva je ideální k ukojení kočičí zvědavosti.

Jak ještě případně zvýšit zájem kočky o škrábání přímo na škrabadle?

Pro zvýšení zájmu kočky o škrábání je ideální trochu škrabadlo poničit zhruba ve výšce kočky stojící na zadních. Váš miláček si pak bude myslet, že už to místo označila jiná kočka a bude ho tak chtít získat pro sebe.