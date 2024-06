Trápí vaši kočku časté močení nebo žízeň? Pak byste měli zpozornět. Spolu se změnou hmotnosti jde o příznaky cukrovky. Na vině je často obezita, která riziko tohoto onemocnění zvyšuje téměř čtyřikrát. Cukrovkou trpí přibližně každá dvoustá kočka, rozvoji diabetu mohou zabránit pravidelné kontroly u veterináře i vhodná dieta.

Až polovina koček chovaných doma trpí nadváhou | Foto: Shutterstock

U koček převažuje cukrovka, která je podobná druhému typu diabetu u lidí. „Doporučuji sledovat kočku a její rituály. Třeba když se najednou začne více schovávat, víc pít nebo močit. Nebo divně chodí, protože to může být také jeden z klinických příznaků,“ vysvětlila veterinární lékařka Martina Načeradská.

Že s domácím mazlíčkem není něco v pořádku, napoví i výrazná změna hmotnosti. „Majitel by měl hlídat nejen to, jestli kočka nepřibírá až na hranici obezity, ale také to, jestli pomalu a nenápadně nehubne. Ztráta hmotnosti kolem pěti až deseti procent za rok už může být varovným příznakem různých onemocnění,“ doplnila veterinářka Barbora Jankovcová.

Kolika let se dožije vaše kočka? Záleží na plemeni, kastraci i křížení

Pokud tyto potíže majitel zvířete zpozoruje, měl by s kočkou zajít k veterináři. Ten zvířeti vyšetří krev a moč, pomocí ultrazvuku zkontroluje stav orgánů a zaměří se i na hladinu cukru v krvi. „Vyšetřujeme takzvaný fruktosamin, který nám ukazuje, jak se zhruba za poslední dva týdny u zvířete pohybovala glykémie,“ přiblížila Načeradská.

Díky tomu dokáže veterinář odhalit, zda se jedná o diabetes, a zvolit vhodnou léčbu. V současné době mají veterinární lékaři k dispozici léky podávané injekčně nebo perorálně – do dutiny ústní zvířete. Přehlížená nebo neléčená cukrovka může totiž kočku vážně ohrozit na životě.

Barmské kočky mají k cukrovce sklony

Cukrovkou podle zahraničních studií onemocní přibližně každá dvoustá kočka. Ohrožené je především plemeno barmských koček, které mají k diabetu predispozici. Téměř čtyřikrát vyšší riziko tohoto onemocnění je ale obecně u zvířat, které trpí obezitou. „Tuková tkáň je metabolicky aktivní a způsobuje, že buňky ve slinivce, které vyrábí inzulin, s produkcí přestanou,“ sdělila Načeradská.

Včasné zjištění zvýšené hladiny cukru v krvi podle veterinářek pomůže diabetes zachytit v raném stádiu, kdy je šance, že některé buňky produkující inzulin zůstanou nepoškozené. Kočka se pak díky léčbě a dietě může dostat do remise, kdy se tvorba inzulinu ve slinivce obnoví. Odhalení cukrovky mnohdy komplikuje takzvaná stresová hyperglykémie, která je pro kočky typická, proto je důležitá přesná diagnostika.

Zdroj: Youtube

„Pokud kočka přijede k veterináři a už je vystresovaná cestou, čekáním a pak i samotným vyšetřením, tak jí hladina cukru vyletí. To samotné ale neznamená, že má cukrovku. I tento faktor musíme zohledňovat při vyšetření,“ upozornila Jankovcová.

Spolu s cukrovkou může mít kočka i jiné onemocnění, které u ní zatím nebylo zjištěno. Například zánět slinivky, poruchu funkce štítné žlázy nebo onemocnění ledvin. Preventivní kontroly, zejména v pozdějším věku, tak mohou pomoci zachytit u mazlíčka nemoci včas. „U stárnoucích koček je ideální přijít jednou za rok na kontrolu krve a moči,“ doporučila Jankovcová.

Kočičí droga: Je s ní legrace, není nebezpečná a pomůže vám ochránit nábytek

Prevenci by neměli podceňovat především majitelé bytových koček, které mají větší sklony k obezitě, protože jim chybí dostatek přirozeného pohybu. Vliv na kondici zvířete má také strava. „Vlhké krmivo je obecně méně kalorické, proto je vhodnější. Když ale krmíme jen granulemi, tak bychom kočce měli přiblížit lovecký způsob života. Tedy využít například interaktivní krmítko nebo jí schovat granule po bytě,“ poradila veterinářka Načeradská.