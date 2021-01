Jak došlo k tomu, že jste začal provozovat krokodýlí zoo?

Když mi bylo jedenáct let, tak jsem se v Písku v kroužku v domě pionýrů a mládeže poprvé potkal s mládětem krokodýla amerického. Zaujalo mě na první pohled. V 70. a 80. letech běžely v televizi pořady o tom, jak krokodýli mizí z planety. Už jako malý kluk jsem je chtěl zachraňovat a vysnil jsem si, že udělám farmu, kde budu mít všechny druhy. Když mi bylo 33, tak jsem si na tento dětský sen vzpomněl a zjistil jsem, že nic nebrání tomu to zrealizovat. Od roku 1996 už jsem choval krokodýly doma privátně, jako zájmový chov. Moji první krokodýli byli kajmani klínohlaví, které mám do dneška. V roce 2005 jsem pak zakoupil tuto stodolu a první etapu zoo jsme otevírali v roce 2008.

Naše čtenáře určitě bude zajímat, jestli jste byl někdy napadený krokodýlem.

Kdo s čím zachází, s tím také schází. Je třeba rozlišit, co si můžete dovolit. Můžete si dovolit, že vás kousne mládě. Nesmí se ale stát, že vás kousne velký krokodýl, tam už musíte být vyškolený a musíte si dávat pozor. Mě se staly celkem tři úrazy, kdy jsem musel vyhledat lékařskou pomoc. Nejhorší asi bylo, když mě kousl gaviál sundský, který měl dva metry sedmdesát. Ale bylo to jen varovné přátelské kousnutí. Měl jsem na noze celkem 33 stehů. Prasklo nám totiž lanko na chytací tyči, když jsem šel svázat krokodýlovi čelisti a ten se po mě ohnal.

Krokodýlí zoo vznikla rekonstrukcí stodoly z konce 18. století. Pro veřejnosti funguje od června roku 2008. V teráriích bylo tehdy umístěno celkem 18 druhů aligátorů, kajmanů, krokodýlů a gaviálů. V současné době tu uvidíte 23 druhů krokodýlů z 25 popsaných na Zemi na ploše 2000 m². Zoo jako první v Evropě odchovala krokodýla kubánského a krokodýla bahenního, jako jediná zoo v ČR odchovává kriticky ohrožené krokodýly siamské. Kromě krokodýlů zoo chová také například želvu kajmanku supí, prehistorickou rybu arapaimu, kostlíny nebo kobry.

Jak moc jsou krokodýli inteligentní? Pamatují si například obličej svého chovatele?

Krokodýli mají šedou kůru mozkovou. Jsou to géniové mezi plazy a docela dost si pamatují. Jejich inteligence je dokonce srovnatelná s inteligencí psů nebo krys. Krokodýli jsou schopní najít mezery v chovném zařízení, které mohou překonávat. Na farmě ve Chvalšinách jsem měl na ochranné mříži dvě bezpečnostní západky, ale zavíral jsem je jen na jednu. Samice kubánského krokodýla to zjistila a když jsem šel čistit, tak na mě vždy čekala u toho místa, kde šlo zabezpečení mříží překonat. Dalším příkladem paměti krokodýlů je například i to, že na mě neustále útočí samice krokodýla nilského, kdykoliv mě vidí. Ona si totiž pamatuje, že jsem jí před pěti lety sebral nakladená vajíčka a dal jsem je do inkubátoru. Od té doby mě nenávidí.

Kolik máte ve své zoo aktuálně krokodýlů a na co jste nejvíce pyšný?

Je tady kolem 120 krokodýlů, včetně mláďat, která jsou v zázemí. To úplně nejvíc je, že jsme odchovali gaviály indické a máme tady i mláďata, což je světový unikát. Vlastníme také největšího krokodýla mořského na světě, Golema, který má pět metrů a stejně tak největší sbírku bílých krokodýlů na světě. Máme bílého gaviála, nilského krokodýla i bílé aligátory.

Jak náročné je získat krokodýla do chovu?

Nejčastěji v rámci výměn. Osobně mi hodně pomohl odchov krokodýlů kubánských, za které jsem získal nejvíc zvířat. Máme tady nový druh krokodýla, západoafrického, který je v Evropě velice krátce a ty jsme získali za mláďata gaviálů indických. Odchovy nám pomáhají v tom, že v rámci světa dochází k výměnám.

Jana Urbanová