Milujete zimní krmítka? Dejte pozor na tři chyby, které mohou ptáky zahubit

Také rádi pozorujete ptáčky, kteří dosedli na vaše krmítko a radostně do sebe hází jedno semínko slunečnice za druhým? Přikrmování může ptákům pomoci přežít dlouhou zimu a ulehčit jim každodenní shánění potravy. Mnozí lidé však stále nevědí, čím ptáky v zimě krmit a kdy s dokrmováním začít. Není jedno, co do krmítka dáváte. Některé pochutiny totiž mohou ptáky i zabít. Čím v zimě krmit ptáky? Co do krmítka pro ptáky rozhodně nedávat? A jaké krmítko je pro ptáky vhodné?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte