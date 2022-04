Podle ní někteří koňáci těžce řeší, co s jezdeckým zvířetem dělat, když se zraní, je nemocné, nebo majitel nemá čas. „I trénink á la škola hrou je alternativou či spíš dobrým doplňkem,“ míní.

PŘEHLEDNĚ: Co znamenají různé polohy, ve kterých kočky rády spí

Trikům se psi a koně podle ní učí podobně – chutnou motivací a ve veselé atmosféře. Bez pamlsků se výcvik neobejde. „U každého koně je to jinak, musí se to dělat správně, mít pravidla, dobře odměnu dávkovat. Například při rozbalování koberce je do něj zabalená u koní oblíbená mrkev,“ upozorňuje chovatelka.

Kamarádi kůň a pes? Jde to

Nyní zájemcům nabízí seznamování jejich psů s koněm, aby při venčení nedocházelo k nepříjemným situacím. „Kůň a pes mohou být spolu. Vím, jak je náročné chodit na procházky se psem, který neposlouchá, tahá na vodítku a štěká na všechno kolem. I mně se kolikrát stalo, že na nás běžel cizí pes a nedal se pánem vůbec odvolat. Přitom každý „divočák“ se dá vychovat. Psi se jen bojí neznámého,“ říká.

Jakási socializace psa pro venkovský život, kde lze stále potkat řadu zvířat, podle ní předejde případným problémům. „Řekla jsem si, že se svými zkušenostmi mohu pejskařům s tímto pomoci,“ vysvětluje.

Pozor na nemoc, která děsí každého pejskaře. Zvíře nemá šanci přežít

Zvířata miluje celý život. Koně chtěla odmalička, doma však na to neměli podmínky. „Kvůli koním jsem šla studovat zemědělskou školu do Chrudimi, kde byl jezdecký oddíl. Před zhruba pětadvaceti lety jsem pak na Vysočině začala cvičit psy. Pořídila jsem si i chov belgických ovčáků, měla jsem čtyřicet psů,“ vzpomíná Slaná.

V Brně se později seznámila s nynějším manželem Petrem. Spolu podnikají, společnou vášní se jim stali koně. Ve stáji u jihomoravských Ivančic mají své dva – po bělouši Mangovi přibyl nedávno „Arab“ Korvín.