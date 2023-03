Jaro letos začalo v Litovli smutně. Na vodní ploše u tamního gymnázia, oáze vodního ptactva, uhynula labuť. Událost z konce minulého týdne vyvolala emoce i spekulace o příčině, protože mrtvých labutí bylo v posledních letech ve stejné lokalitě několik.

Ondřej Csik, vedoucí záchranné stanice v Pateříně, vysvětluje příčiny úhynu labutí v Litovli a chystané opatření.. | Video: Tauberová Daniela

Na sociálních sítích obyvatelé Litovle kritizovali přikrmování labutí pečivem a spekulovali o možném úniku nafty nebo benzínu do rybníka. Zpráva o úhynu další labutě je zasáhla. „Příčinou je botulismus. V lokalitě je to problém. Za poslední dva, tři roky se podepsal na úmrtí více než pěti labutí, dospělců a mláďat. Tentokrát je to samec,“ vysvětloval Ondřej Csik, vedoucí záchranné stanice v Pateříně.

V sobotu, kdy byl zaznamenán úhyn samce, vyjel na místo a o příčině úhynu i vhledem k předchozím případům z Litovle podle něj není pochyb.

Otrava jedem botulotoxinem, který produkuje anaerobní mikroorganismus Clostridium botulinum, patří podle odborníků mezi nejčastější příčiny úhynu vodního ptactva.

Látka je jedním z nejtoxičtějších přírodních jedů. Bakterie se vyskytují v bahně, rybničních sedimentech, a ptáci se otráví pozřením potravy. V těle se jim pak jed hromadí. Příznaky otravy jsou ochrnutí svalstva.

„Když se to chytí na samém počátku, je ještě možné labuť zachránit. Podařilo se nám to v některých případech podáním černého uhlí. Dnes už nebylo možné samci pomoci. Umřel podle mě už v pátek, v noci na sobotu. Byli přivoláni hasiči a v tuto chvíli už je pryč,“ popisoval v sobotu Csik.

Na vodní ploše u litovelského gymnázia zůstala po uhynulém labuťákovi samice. „Budeme ji pozorovat, a pokud by nastaly problémy, převezeme ji k nám do stanice a následně bychom ji vypustili na jiné lokalitě,“ uvedl.

Vedoucí záchranné stanice v Pateříně vzhledem k četnosti výskytu této otravy v lokalitě letos plánuje očkování labutí. „Vakcínu bychom měli mít k dispozici už brzy. Ze zahraničí jsou dobré reference, ale ani to není stoprocentní, účinnost je kolem osmdesáti procent,“ sdělil Ondřej Csik.

Vakcinaci labutí plánuje záchranná stanice nejen v Litovli, ale také v Želechovicích.