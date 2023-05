Labuťák Trenér s partnerkou letos mláďata mít nebudou. Může za to i chování lidí

Labutí pár, který na řece Radbuze tvoří známý samec přezdívaný Trenér se svou partnerkou, se letos potomků nedočká. Dvojice letos snesla pět vajec, ale už minulý týden zbývalo jen jediné a i to nakonec zmizelo. Informoval o tom v pondělní zprávě Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů DESOP Plzeň. Po inspekci hnízda také přišel na důvod, co ke zničení snůšky vedlo, i na to, že dvojice letos vlastně na úspěch neměla šanci. Na vině je přitom podle něj i chování lidí, kteří jí věnovali možná až moc pozornosti.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Bez mláďat letos skončí labutí pár v Plzni na Radbuze. Vybral si nevhodné místo, kde jej provázel velký zájem lidí, kteří dvojici nenechali v klidu | Foto: se svolením DESOP Plzeň